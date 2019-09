Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio felice Thomas Cook la storica società di viaggi britannica dichiara bancarotta dopo 178 anni di attività L’azienda non è riuscita a portare a termine un piano di salvataggio da 200 milioni di linee cifra necessaria a evitare il collasso la prima emergenza da affrontare sarà quella di riportare a casa centinaia di migliaia di vacanzieri partiti attraverso l’azienda e il fallimento porterà la vita di un numero considerevole di posti di lavoro intanto anche il sito della storica compagnia ha già chiuso i battenti Cambiamo argomento cronaca primo piano adesso andiamo a Pisa un uomo bosniaco di etnia Roma è stato arrestato dalla polizia perché avrebbe picchiato maltrattato segregato le sue due figlie il motivo i ragazzi si erano fidanzate conin diversi dei cugini che erano stati scelti dal padre è quell’uomo aveva già venduto le figlie in cambio di denaro Questa è la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere seguiti in Italia per il reato di induzione al matrimonio introdotto dal cosiddetto codice rosso che abbiamo decisamente argomento sono stati assegnati a Los Angeles gli emmy Awards Game of Thrones ottiene il premio per la migliore grammatica anche per la sua stagione finale a Peter dinklage il riconoscimento come miglior attore Non protagonista in una serie drammatica Ed ora la politica in attrito non credo a garantirlo Luigi Di Maio che smentisce così le tensioni con Giuseppe Conte sull’ipotesi di nuove tasse il ministro degli Esteri ha raggiunto il premier nel suo albergo New York la vigilia dell’assemblea generale di muratura ricordato l’obiettivo e abbassare le tasse non aumentarle il presidente del consiglio da parte sua ha precisato che nello specifico sulla tassa sulle merendine non è deciso ancora nulla la valuteremo insieme ci ragioneremo eccaffronteremo è prematuro di decidere Mobility in chiusura parliamo di scuola c’è una discussione accesa quando ha poco più di una settimana dalla ripresa dell’anno scolastico Tornano a galla 9 vecchie polemiche sui divieti Libertà personale una discussione dicevamo accesa esempio sul caso di una scuola di Napoli la dirigente di un istituto di Scampia ha Infatti vietato l’ingresso non vedente di 13 anni con testa rasata e treccine colore blu elettrico a Rimini invece la preside dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci Belluzzi Rimini a vietata gli alunni di presentarsi con jeans strappati maglietta t-shirt canotte e infradito i ragazzi e ragazze insomma per non rischiare una nota devono presentarsi a scuola con un abbigliamento consono sul tema abbiamo sentito il parere dell’avvocatura dello Stato Giulio bacosi Presidente dell’Associazione democrazia nelle regolelimitare La mia libertà di apparire come volevo una volta provai a dirlo a mia madre e mi rispose che sai quel grembiule non avrei potuto accedere alla conoscenza non avrei potuto aprire con i compagni di quaderni non avrei potuto ascoltare le spiegazioni di quella maestra che mi parlava con voce carezzevole tanto alto e grande ed avere il potere di aprirmi le Poste che ho sapere che non era l’ora alla portata di tutti i giorni scorsi quando ho sentito le polemiche sono accalcati intorno al cosiddetto transcode altrimenti detto abbigliamento scolastico conto da sud a nord divieto di entrare in classe con te di presentarsi in jeans strappati magliette canotte infradito infradito ci passa un mondo potrebbe obiettare in difesa che in realtà ci basta solo qualche starnuto recente la verità come al solito va cercata nel me come hanno insegnato di recente le sezioni unite della Cassazione in materia di autoscolastica anche se astrattamente i nostri figli sarebbero libri di portarti il panino da casa Quando la mensa non lo sono perché il servizio scolastico pubblico l’organizza l’amministrazione che non eroga e il quale può solo attraverso i propri genitori cercare di influire sulle regole che presidiano l’organizzazione di quel servizio quando esce vengono concepiti ma non Popular neanche il resto lo studente che frequenta una scuola privata e l’antonomasia più libera di quella pubblica non entra in classe che non indosso la divisa d’ordinanza E questo perché le regole non l’hai detto a lui pure capisco perché di quel grembiule Azzurro di Allora mi piaceva da impazzire il tuo era il profumo delle regole e tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa