Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per il geometra ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio schiaffa Boris Johnson La corte suprema britannica dichiarato non legale la sospensione del parlamento voluta dal primo ministro Tori fino al 14 ottobre nel pieno della crisi sulla brexit accogliendo gli argomenti dei corsi di oppositori del governo e attivisti il verdetto è stato raggiunto all’unanimità dal Colle degli 11 giudici secondo il quale lo stop è illegale Nullo è privo di effetti la corte attribuito ora gli speaker di comuni al nord il potere di riconvocare le camere quanto prima ed ha dichiarato l’advisor del premier alla regina immotivato è inaccettabile in termini di limitazione di sovranità e potere di controllo parlamentare le opposizioni chiedono le dimissioni delJohnson il premier Giuseppe Conte promuove l’accordo di Malta sui migranti raggiunto da alcuni paesi europei e lo definisce una svolta anche se non è la soluzione finale in una serie di interviste il premier ribadisce che il nuovo atteggiamento dell’Italia nei rapporti con gli altri paesi europei paga e porta ad apertura e che una volta erano impensabili e avverte il salvataggio in mare non è delegato alle o NG conserveremo un atteggiamento rigoroso Salvini attacca l’accordo di Malta è solo l’ennesima promessa dell’Europa tante parole ma fatti zero Zingaretti risponde lui cava che inventa problemi noi proviamo a risolverli per il bene comune è cominciato a Messina lo sbarco dei migranti della Auchan biking 8 neonati sono morti La notte scorsa in un incendio scoppiato nel reparto maternità di un ospedale di WhatsApp nell’ est dell’ Algeria ne danno notizia media locali incendio è scoppiato 3:50 del mattino perchéancora imprecisate altri 11 neonati un centinaio di donne una trentina di membri dello staff dell’ospedale sono stati tratti in salvo la corte suprema spagnola ha provato l’esumazione dei resti di Francisco Franco Dalla Valle dei Caduti il monumento costruito per commemorare le vittime della guerra civile affinché siano sepolti nel cimitero del Pardo lo rende noto il paese si tratta di una volontà espressa dal governo socialista del premier Pedrosa Rangers ma bloccata dalla giustizia per un ricorso della famiglia di Franco contraria alla rimozione è tutto per il momento ti auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa