Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha subito uno schiaffo dalla corte suprema che ha dichiarato non legale la sospensione del parla dal primo amministratore fino al 14 ottobre nel pieno della crisi sulla brexit accolti gli argomenti dei ricorsi gli oppositori del governo e attivisti Pro remain il verdetto è stato raggiunto all’unanimità dal collegio degli 11 giudici secondo il quale lo stop è illegale Nullo è privo di effetti la corte quindi attribuito agli speaker di comune Lord il potere di riconvocare le camere quanto prima dichiarato del premier al Regina immotivato inaccettabile in termini di limitazione di sovranità e potere di controllo parlamentare le opposizioni chiedono adesso le dimissioni di Boris Johnson enakè una donna di 26 anni è stata uccisa dal compagno che ha poi cercato di ammazzarsi conficcandosi un coltello nel petto è accaduto all’alba Pozzo D’Adda nel Milanese è stata l’ex moglie dell’uomo a dare l’allarme ai Carabinieri raccontando di una telefonata ricevuta da l’uomo che l’aveva detto di aver ucciso la sua compagna straniera l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Bergamo Cambiamo argomento per la prima volta che hanno i nuovi casi di tumore in Italia sono 371 mila quelli stimati quest’anno 2000 diagnosi in meno sul 2018 quando siano registrate 4000 nuove diagnosi in più sul 2017 inversione di tendenza e segnalata dalla Associazione Italiana di Oncologia Medica nel rapporto i numeri del cancro 2019 diminuisce anche la mortalità sono un milione i pazienti i tre milioni e mezzo vivono dopo la scoperta della malattia il tumore al seno è il più frequente la Corte di Giustizia Europea da ragione a Google i motori di ricerca qualora dovessero accogliererichiesta di diritto all’oblio da parte di un utente non sono obbligati ad applicarla in tutte le loro versioni Tuttavia fatto salvo alcune eccezioni previste dal diritto europeo Vale invece anche per il gestore dei motori di ricerca il divieto di trattare determinati dati personali sensibili è tutto per il momento Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa