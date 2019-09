Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 24 settembre in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura il premier Giuseppe Conte promuove l’accordo di Malta raggiunto da alcuni paesi europei Una svolta anche se non è la soluzione finale dice il premier ribadire che il nuovo atteggiamento dell’Italia paga e porta ad apertura che una volta erano impensabili aperte il salvataggio in mare non è delegato a livello E2 conserveremo un atteggiamento rigoroso ma Salvini attacca la solo l’ennesima promessa dell’Europa tante parole ma a fatti zero ti risponde lui cavalca un inventa problemi ti prendo sia Salvini noi proviamo a risolverli da Messina intanto lo sbarco di migranti dell’altra il medico della nave sottolineati hanno raccontato di violenze e torture e abusi sessuali di essere stati detenuti mentre erano in Libia e si allunga la lista dei lotti di farmaci per trattare problemi gastrici con teprincipio attivo ranitidina ritirati dal mercato a causa della presenza di un impurità considerata potenzialmente cancerogena la ultima pubblicata dall’agenzia italiana del farmaco sono altri 500 e vi rientrano 13 Lotti di Buscopan ora passano da 195 a oltre 515 Lotti ritirati in attesa di accertamenti Vi si trovano anche 34 Lotti di Zantac 322d ranibloc tra tutti gli altri la cronaca sul, Questa è la richiesta del PM Eleonora fini per la detenuta che uccide i suoi due figli scaraventando lì dalle scale della sezione nido di Rebibbia la cosa si appella Al Vizio totale di mente ma prima di decidere il giudice preliminare per valutare il pericolo stato permanente o meno della condizione di pericolosità sociale della donna si dovrà attendere il prossimo dicembre per avere la sentenza non ti vanno dentro anche Azzurra firmata L’intesa Italia Francia per il prestito delle opere di Leonardo al Louvre nel 2019 quelle di Raffaella Le Scuderie del Quirinale Nel 2020 in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di due grandi il celeberrimo disegno dell’uomo vitruvianose l’ha prestata al Louvre per la mostra su Leonardo che si apre il 24 ottobre in cambio le opere del maestro delle stanze vaticane saranno ospitate a Roma per una grande mostra dedicata è tutto Grazie seguito legnoso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa