Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier è Giuseppe Conte promuove l’accordo di Malta sui migranti raggiunto alcuni paesi europei Una svolta anche se non è la soluzione finale dice il premier ribadisce poi che il nuovo atteggiamento dell’Italia e porta ad apertura che una volta erano impensabili aperte il salvataggio in mare non è delegato a livello conserveremo un atteggiamento rigoroso ma Salvini attacca L’accordo è solo l’ennesima promessa dell’Europa tante parole ma a fatti zero ti risponde lui cavalca un inventa problemi mi prendo sia Salvini noi proviamo a risolverli Fammi cena intanto lo sbarco di migranti dell’Arsenal Viking il medico della nave ci hanno raccontato di violenze e torture e abusi sessuali di essere stati detenuti mentre erano in Libia ti si allunga la lista dei lotti di farmaci per trattare problemi gastrici contenenti il principio attivo ranitidinapirati dal mercato a causa della presenza di un impurità considerata potenzialmente cancerogena è l’ultima pubblicata dall’agenzia italiana del farmaco sono altri 500 Vi rientrano anche il 13 lati di Buscopan ora sono da 195 a oltre 515 Lotti ritirati in attesa di accertamenti mi si trovano anche 34 Lotti di Zantac 622d ranibloc tra tutti gli altri la cronaca solo vederla questa la Eleonora fini per la detenuta che uccide i suoi due figli scaraventando giù dalle scale della sezione nido di Rebibbia a cosa si appella Al Vizio totale di mente ma prima di decidere il giudice preliminare sarà valutare il perito permanente o meno della condizione di pericolosità sociale della donna si dovrà attendere il prossimo dicembre per avere la sentenza mi piaceva il cinema Il traditore di Marco Bellocchio il film italiano candidato alla corsa all’oro l’annuncio della compilation il 31 gennaio 2020 la cerimonia di consegna degli oscar Los Angeles domenica 9 febbraio 2020 la pellicola racconta la vicenda di Tommaso Buscetta primo grande pentito di mafiaPierfrancesco Favino non mi faccio illusioni ma farò di tutto per aiutare il traditore in questo lungo cammino il commento del regista pur da vecchia anarchico pacifista e non violento sento come un onore e una responsabilità rappresentare l’Italia in questa sfida è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

