Ultime Notizie Roma del 24-09-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora l’emergenza covid in apertura per il ministro della Salute Roberto Speranza i dati che raccogliamo sono che i vaccini sono efficaci e sicuri sono la chiave per aprire una fase diversa è simbolo di libertà con gli indecisi aggiunge il dialogo va tenuto aperto mai essere aggressivi intanto la nuova circolare del Ministero della Salute a tornà le indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione indica che i test molecolari zucca campione salivare almeno in una prima fase di avviamento potranno essere considerati un’opzione alternativa e tamponi esclusivamente in alcuni contesti come nell’ambito di attività di screening in bambini di testa antigenici rapidi su saliva non sono invece il momento raccomandati e continuano a scendere l’incidenza dei casi di coronavirus in Italia l’indice di trasmissibilità è il periodo 1 14 settembre 2021 le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0 82 al di sotto della soglia epidemica in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 085 senza per il periodo 17 e 23 settembre scesa a 45 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 54 della scorsa settimana emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale sull’epidemia il tasso di occupazione in terapia intensiva di malati di covid in Italia in lieve diminuzione i tassi di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 6,8% da 7,2 anche questa settimana sono quattro le regioni o province autonome che di tutta una tipica del rischio moderato sono Piemonte Bolzano Trento e Valle d’Aosta 2017 regioni province autonome riso classificate a rischio basso per aprire la pagina dedicata alla cronaca è stato trovato senza vita il corpo Giacomo Sartori il ventinovenne di Belluno di cui si erano perse le tracce a Milano la sera del 18 settembre scorso il ragazzo si è impiccato a fare con un cavo elettrico si apprende in ambienti vicino agli inquirenti il cadavere è stato trovato vicino al luogo dove si trovava anche la sua auto è stato individuato dai carabinieri a poca distanza dal luogo dove ieri è stata recuperata la sua vettura e c’è una svolta nelle indagini sulla morte di Laura Adriani l’ex vigilessa di tempo nel bresciano svanita nel Lotto Maggio scorso che in cui cadavere è stato trovato tra la vegetazione nel paese dell’alta Valle Camonica 8 agosto Questa mattina sono state arrestate dai carabinieri di Brescia due delle tre figlie della donna e il fidanzato della maggiore contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla relazione di parentela con la vittima e di occultamento di cadavere le indagini avviate dai militari avrebbero evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati inducendo i Carabinieri e la procura ritenere poco credibile traduzione dell’infortunio o del mandorlo in montagna riferiscono gli inquirenti è tutto per il momento di informazione e torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa