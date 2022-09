Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura e di un morto e 7 feriti il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalla Russia contro la città di zaporizhia vicino alla quale sorge la più grande centrale nucleare in Europa secondo il governatore un razzo russo colpito una zona residenziale provocando un incendio in un palazzo di lei scrive con Nazionale in aree occupate dice con scritti Sabotino forze di Mosca quindi un appello a sabotare l’esercito Russo dall’interno è stato rivolto dal Presidente ucraino ai connazionali che vivono nelle aree del paese sotto il controllo di mosche che non potranno evitare di essere annullati nel quadro della mobilizzazione annunciata dal Cremlino ribadendo che il referendum in corso nel donbass Che azione ha da polizia sono fasulli Zanetti nel suo concerto discorso notturno ha fatto una semplice richiesta gli ucraini che si trovano nel territorio temporaneamente occupato mettere in salvo le vostre vita Aiutateci a indebolire e distruggere gli occupanti in tala Turchia non riconoscerà risultati del referendum che la Russia sta tenendo nelle zone del Ucraina sotto il tuo controllo per annettere lo ha sottolineato Il portavoce della Presidenza turca ricordando che ancora non ha riconosciuto neanche il referendum sulla annessione della Crimea alla Russia del 2014 per il presidente statunitense Joe biden il referendum sono una pazza lavoriamo per sanzione aggiuntiva in Russia ferma B e torniamo in Italia elezioni politiche domani si sono 46 milioni 120 7514 gli elettori chiamati in Italia alle urne a chi andrà a votare te le hanno consegnate due schede una rossa per la camera una gialla per il Senato i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 i modelli delle due schede sono identici recano il nome del candidato nel collegio uninominale per il collegio plurinominale il contrassegno di ciascuna lista degli stand coalizione ad esso Collegate il voto si esprime tracciando un segno e lo spazio contenente il contrassegno della lista per scelta che ha tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto espresso anche per la lista Esso collegata nel caso di più liste Il voto è ripartito trale della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio non è previsto il voto disgiunto l’elettore che ti rende conto di aver sbagliato Può chiedere al presidente del saggio di sostituire la scheda potendo esprimere nuovamente le proprie massima attenzione a non sovrapporre le schede una sull’altra al momento dell’ espressione del voto alla chiusura dei seggi si procederà prima l’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione subito dopo allo scrutinio delle schede del Senato a seguire quello delle schede per l’elezione della Camera dei Deputati la Lombardia con 7 milioni 505 Mila e 133 elettori è la regione con il maggior numero di aventi diritto al voto la Valle d’Aosta con un totale di 98187 lettori quella con il minor numero di votanti allerta meteo in chiusura Ci attendono ore di forte maltempo in Italia come annunciato nelle ultime previsioni la prima tubazione autunnale stato interessante il nord-est con pioggia importanti si apprezza accendere lungo lo stivale Mentre Andrea progressivamente intensificandosi a causa di correnti fresche in arrivo sul Mediterraneo nella giornata di oggi l’azione dei temporaliconcentrerà settentrione da prima sul Piemonte Liguria e Lombardia poi su Emilia Romagna Toscana Veneto e Friuli domani in fronte scenderà di latitudine coinvolgendo anche il centro e parte del sud e L’intensa ondata di pioggia non si era quella fine del weekend ma possibile al secondo gli esperti almeno fino a martedì le aree a maggior rischio disagi segnalati per oggi sono Liguria Emilia centro occidentale la bassa Lombardia il basso Veneto occidentale la medio Alta Toscana dove potranno verificarsi nubifragi e allagamenti Si prevedono acume di fino a 100 mm nelle prossime ore particolarmente esposte sono le province toscane di Massa Carrara Lucca Pisa Livorno e Pistoia Protezione Civile emanato un’allerta gialla su 7 regioni Piemonte Liguria Emilia Romagna Veneto Toscana Umbria e Marche quest’ultima colpita la settimana scorsa dall’alluvione che ha fatto 12 vittime accertate era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

