Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione le notizie principali dall’Italia e dal mondo sono quasi 51 milioni di Italiani che domani 25 settembre avranno diritto a recarsi alle urne per le elezioni politiche di questi 4 milioni settecentomila hanno votato all’estero il 51% sono donne mentre 2600000 maggiorenni voteranno per la prima volta al Senato voltiamo ancora pagina Il papà ha incontrato i giorni ad Assisi nel suo discorso ha voluto affrontare come tema centrale il lavoro dall’occupazione la retribuzione fino alla parità di genere durante l’evento Economy of Francesco Infatti detto Non dimenticatevi di lavoro Non dimenticatevi di lavoratori lavoro e la sfida del nostro tempo e sarà ancora di più la sfida di domani senza lavoro degno ben remunerato I giovani non diventano veramente adulti le diseguaglianze aumentano a volte si può sopravviverelavoro ma non si vive bene perciò mentre create beni e servizi Non dimenticatevi di creare lavoro Buon lavoro lavoro per tutti ha detto Bergoglio sul lavoro c’è una schiavitù della donna che non può essere madre perché appena cresce la pancia non fanno lavorare la cacciano dal lavoro Ha poi aggiunto il Santo Padre dopo il ritrovamento ieri pomeriggio del corpo del piccolo Mattia Luconi 8 anni a Passo ripe di trecastelli Ancona in un campo a 150 metri dal benevola che ha fatto salire 12 il bilancio delle vittime accertate proseguono oggi le ricerche le uniche persone ancora dispersa dopo l’alluvione del 15 settembre scorso Brunella kW 56 anni Vigili del Fuoco Protezione Civile soccorso alpino Carabinieri Guardia di Finanza continua a battere le zone dei fiumi l’area di ricerca delle quadre dopo la consueta assegnazione delle zone l’unità di comando locale è ancora vasta in azione ancora tubetti nella zona di Corinaldo vicino adorata adorata l’auto BMW Serie 1 della 56 m dispersa e anche dopo la confluenza del nevola nel Misa verso la pose quasi raggiunta da Vigili del Fuoco carabinieriGuardia di Finanza weekend all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia precipitazioni anche molto intensa al centro nord della protezione civile ha diramato per oggi un allerta gialla su cinque regioni si tratta di Piemonte Liguria Veneto Marche Umbria allerta arancione invece per alcune zone dell’Emilia Romagna e della Toscana e dalle 6 di domenica alle 6 di lunedì in determinate aree della Campania referendum al via per l’ammissione nelle zone occupate le votazioni si concluderanno il 27 settembre interessano le regioni ucraine di Donetsk e lugansk persone Zappa riccia sotto il controllo parziale o totale delle forze russe Joe biden ha assicurato che gli Stati Uniti sole a ti informeranno nuove sanzioni economiche rapida e Severa Russia si ammetterà per i tori in Ucraina nel quadro del referendum per cui si continua a votare nelle zone occupate fino al 27 settembre il referendum russi sono una pazza ha detto il presidente i paesi del G7 invitano tutti i paesi a respingere inequivocabilmente questi referendum fittizi simulacri che non hanno effetti né legittimità continua la fuga dei secchi scritti dalla Russia Kievi gruppi armati costringono le persone a votare nei territori occupati all’alba un missile Russo ha colpito l’edificio già facendo vittime e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa