Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi studio nuovo Picco di contagi in Italia a ieri 19143 positivi con oltre 182 mila tamponi il numero più alto dall’inizio dell’emergenza in calo invece l’incremento delle vittime 91 in un giorno sale la pressione sul Governo per un altro lockdown Nazionale siamo ad un passo dalla tragedia chiudiamo tutto per 30-40 giorni poi si dice il governatore De Luca che firmerà nel weekend l’ordinanza con cui chiuderà la campagna si smarca il presidente Lombardo Fontana fare tutto per impedire un nuovo look down Nazionale L’Italia non può fermarsi ha detto governo al bivio dobbiamo scongiurare un look da un generale restiamo vigili e pronti a intervenire dove necessario detto il premier Conte la situazione dell’ epidemia in Italia evidenzia segnadi raggiungimento imminente di soglie critiche lo dice l’istituto superiore di sanità l’indice rta1 indica rischi di criticità importanti a breve in molte regioni rileva limitate ai contatti state a casa uscite solo lo stretto necessario questa l’indicazione il consiglio al governo e di limitare la mobilità e le attività non essenziali oltre 3600 e focolai attivi 1280 quelli nuovi la maggioranza Nelle famiglie meno nelle scuole l’occupazione delle terapie Intensive sopra il 10% in Alcune regioni in scienziati Intanto hanno fatto appello al capo dello Stato Mattarella per misure drastiche entro due o tre giorni anche Piemonte e Calabria Hanno deciso il coprifuoco a partire da lunedì nel Lazio dopo Lombardia Campania il divieto di circolare dalle 24 alle 5 del mattino è partito ieri sera le misure sono tutte fino al 13 novembre chiusure anti Movida nelle città per il weekend da ieri anche nelstorico di Perugia resta lo scontro sulla scuola non si tornerà in classe in campagna da lunedì didattica a distanza per università e superiori nell’azione dice di Lombardia Puglia e Calabria la procura di Genova intanto Indaga per il caos nei pronto soccorso cittadini dopo il boom di malati di coronavirus il fascicolo e per atti relativi e non ci sono indagati indagine partita dalle segnalazioni dei pazienti e medici sulla mancata attuazione dei piani antivirus intanto per I magistrati di Bergamo i vertici dell’ospedale di Alzano Lombardo dichiarano il falso quando scrissero che la struttura era stata San telari aprirono il reato contestato è quello di epidemia colposa aggravato dalla morte di più persone in ufficio parlamentare di bilancio stima che gli effetti negativi della risalita dei contagi da covid sul Pil del Quarto trimestre potrebbero andare da circa 3 punti percentuali in uno scenario meno sfavorevole 8 punti nello scenario maggiormente avverso sulla base dell’esperienza della Primavera scorsa la variazione del PILQuest’anno ne risulterebbe intaccata da 1 a 2 punti percentuali Ma gli effetti sarebbero maggiori sulla variazione percentuale del 2021 per un effetto di trascinamento è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

