Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ed è sabato 24 ottobre ben ritrovate raccolto dalla redazione da Cerco Vitale in studio nuovo Picco di contagi in Italia 19143 con oltre 182 mila tamponi il numero più alto dall’inizio dell’emergenza calano le vittime 91 in un giorno pressing sul Governo l’altro lo dà un Nazionale Siamo a un passo dalla tragedia chiudiamo tutto per 30-40 giorni Poi si vedrà dice il governatore De Luca che firmerà nel weekend e l’ordinanza con cui chiuderà la campagna si smarca il presidente Lombardo Fontana fare tutto per impedire un nuovo loguetown Nazionale d’Italia non può fermarsi dobbiamo scongiurare un blocco generale arrestiamo vigili pronti a intervenire dove necessario dice con te e centinaia di persone sono scese in strada a Napoli per protestare contro il coprifuoco la prospettiva di un lockdown i manifestanti chiamati a raccolta sui social come nel caso di Forza Nuova con i tuoi TV Roberto fiore hanno intonato cori contropresidente della regione di Luca ha creato barriere di cassonetti lungo via Santa Lucia per poi appiccare il fuoco danneggiando auto è lanciato fumogeni bombe carta contro le forze dell’ordine la sede della Regione sono comportamenti criminali Sing Matilda Il questore di Napoli Alessandro Giuliano quanto avvenuto a Napoli afferma il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi è inaccettabile la situazione dell’ epidemia in Italia finali di raggiungimento imminente di soglie critiche le RTA 1.5 indica il rischi di criticità importanti a breve in molte regioni rileva il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità limitare i contatti state a casa uscite solo lo stretto necessario e il consiglio la popolazione mentre quello al governo e di limitare la mobilità e le attività non essenziali i focolai attivi sono 7.625 nuovi 1286 la maggioranza e nelle famiglie meno nelle scuole l’occupazione delle terapie Intensive sopra il 10% in Alcune regioni appello di 100 scienziati ha Mattarella per misure drastichevia Monte Calabria decidono il coprifuoco da lunedì partito anche nel Lazio dopo Lombardia e Campania divieto di circolare dalla mezzanotte alle 5 il misure sono tutte fino al 13 novembre chiusure Antimo nelle città per il weekend resta lo scontro sulla scuola non si tornerà in classe in campagna da lunedì didattiche a distanza per università e superiori nel Lazio nei licei Lombardia Puglia e Calabria Cambiamo argomento torna anche lo spettacolo Quel genio inriverente di Mozart appuntamento martedì 27 ottobre con inizio alle ore 19 e fino alle ore 20 presso la cappella Orsini con il rispetto di tutte le norme anti covid dalla sanificazione al distanziamento e la misurazione per la temperatura all’ingresso l’arte deve andare avanti come testimonia i nostri microfoni Francesca stajano sasson attrice internazionale e regista dello spettacoloL’importante è non arrendersi e cercare di combattere anche questa frattasi artistica ringrazio profondamente cappella Orsini per la possibilità che ci dà di andare avanti con il nostro spettacolo Eugenio divertenti di Mozart che è uno spettacolo sulla vita di Mozart e direi anche proprio sull’animo di Mozart con me che dirigo questo spettacolo Ci saranno Nino Malia è un minimo è un minimo che ci farà rivivere proprio l’irriverenza il carattere rivoluzionario di Mozart che io e spiegherò attraverso il suo pensiero e Maurizio Angelozzi attraverso la sua splendida musica Vi aspettiamo a cappella Orsini lo spettacolo inizia alle ore 19 e termina alle ore 20 grazie a tutti e di tutto buon proseguimento di Ascolta

