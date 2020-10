Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano il premier Giuseppe Conte ha riunito i capi delegazione della maggioranza in istri sul tavolo le nuove misure che dovrebbero confluire nel dpcm la situazione di Napoli due incidenti in un messaggio avverte che le prossime settimane si preannunciano complesse che non si potrà abbassare la guardia perché se non proteggiamo la salute dei cittadini non proteggiamo l’economia poi lancio un appello a tutte le imprese delle forze per cambiare l’Italia e non lasciare indietro nessuno riconosce che alcune misure non sono state tempestive assicura che arriveranno misure efficaci per dare ristoro ad operatori economici in difficoltà intanto presidente della regione emilia-romagna della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini chiede che nelle prossime ore si arriva ad un uniformità sulle misure di contenimento in tutto il paese mentre il presidente della Puglia Emiliano chiede misure più severela Campania dopo avere deciso chiusura delle scuole coprifuoco si avvia verso il lockdown e da lunedì scatterà il coprifuoco anche in Piemonte e Calabria dopo che già operativo in Campania Lazio Lombardia dalle 24 alle 5 del mattino in Russia in un giorno il numero dei casi è salito al 16521 è quello dei decessi a 296 anche negli Stati Uniti e record giornaliero di contagi 80.000 metti 4 ore che numero sull’altro da inizio pandemia la Germania supera la soglia di 10000 morti in Gran Bretagna nuovo picco 20530 in un giorno quando 124 morti in Spagna sono tre contagiati reali dice il premier Sanchez politica in chiusura il ministro degli altri Luigi Di Maio un’intervista sul ultimo libro di Bruno Vespa definisce malsana la discussione sul terzo mandato dei parlamentari che non deve essere all’ordine del giorno degli Stati Generali poi difende la guida collegiale del Movimento rispetto alla figura del capo Political sicura che Davide non incide tue decisioni politiche e sistema Russo evolverà con il Movimentotutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

