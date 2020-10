Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 24 ottobre al microfono Giuliano emergenza coronavirus in primo piano il premier Giuseppe Conte è riunito oggi i capi delegazione della maggioranza dei ministri un tavolo le nuove misure che dovrebbero confluire nel dpcm in un messaggio la cena intanto il premier avverte che le prossime settimane si pronunciano complesse e non si potrà abbassare la guardia perché se non si protegge la salute dei cittadini non si regge l’economia poi lancio un appello a tutte le imprese ad unire le forze per cambiare L’Italia non lasciare indietro nessuno il ministro della Salute Roberto Speranza convoca il comitato tecnico-scientifico oggi pomeriggio c’è stata anche la conferenza regioni governo ieri sera Napoli si sono verificati attacchi preordinati atti violenza organizzati inaccettabile da condannare lo dice il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese esprimendo solidarietà e vicinanza alle forze di polizia ai militari ai membrila polizia locale che sono stati aggrediti e feriti invece proprio episodi di guerriglia urbana secondo il presidente della Camera Roberto Fico è stata una violenza inaudita da condannare con fermezza per De Luca spettacolo indegno contenere seguire la linea di rigore dice sono stati processati per direttissima e condannati due 32 anni con precedenti per reati di droga arrestati dalla Digos Durante gli scontri per uno dei due la condanna è stata due anni e otto mesi per il secondo un anno e due mesi con Pena sospesa che mancamento sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell’isola con il contestuale avvio della didattica a distanza il dimezzamento è l’utilizzo dei posti passeggeri mezzi di trasporto pubblico urbano extraurbano ferroviario Marittimo e divieto di circolazione con ogni mezzo dalle 23 alle 5 del giorno successivo sono alcuni dei punti contenuti nella nuova ordinanza del Presidente della Regione Sicilia nello Musumeci per evitare il diffondersi del covid-19 ultime notizie in chiusura di scuole non rappresentano un moltiplicatore di infezioni ma non sono più protetti del resto nella comunità è il tasso di infezioneplastica pare seguire quella della comunità circostante pertanto la probabilità di infezione in una scuola non è diversa da quella della società e nel suo complesso l’opera un’analisi del patto trasversale per scienze al momento non esistono prenotare la chiusura delle scuole più di quanto non avviene siano per un look da un’intera società è urgente intervenire scrivono i ricercatori su regole e procedure e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa