Ultime Notizie Roma del 24-10-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Questa foto è arrivata al mondo dice la mamma di Mustafà un bimbo siriano di 5 anni nato senza braccia e gambe immortalato sorridente con il padre mutilato di una gamba in uno scatto simbolo del dramma Siri la foto del Turco Mehmet Aslan ha vinto il Siena Photo Awards 2021 abbiamo cercato g di farci sentire per aiutare mio figlio faremo di tutto per dargli una vita migliore ha detto al Washington Post la signora zainab la manifestazione d’amor formazione del figlio e conseguenza dell’assunzione di farmaci da parte della madre Colpita da gas Nervino quello scatto sta facendo il giro del mondo Speriamo di non trovarci di fronte All’ennesima prova di indignazione per mitezza come quella drammatica di Highland Speriamo che questa foto svegli le coscienze dei leader mondiali dice all’ansa Andrea iacomini portavoce Unicef Italia due barconi alla deriva nel Mediterraneo 178 persone tra cui Molti bambini a bordo in zona sardi in un’altra problemi al motore affronta venti forti ma rimosso servono intervento urgente segnala Alan forno in un tweet in un altro messaggio si parla di 60 persone a rischio il centro del Mediterraneo su un gommone che si sta sgonfiando imbarca acqua nuovo appello del Papa all’angelus occorre porre fine al ritorno dei migranti in paesi non sicuri e dare priorità al soccorso in mare con dispositivi di sbarco prevedibile e di una retta 74 denunce il bilancio della polizia sulla manifestazione No game pass di ieri a Milano gruppi di violenti sono stati costantemente monitorati bloccati tutte le volte in cui hanno dato il contatto con le forze dell’ordine allorquando hanno provato a raggiungere obiettivi sensibili si legge in una nota della Questura nella quale Si sottolinea come le forze dell’ordine hanno dovuto fronteggiare ripetuti tentativi di raggiungere la sede dell’ACI dove le denunce per Cori di stampo fascista il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha scritto al questore denuncia un’aggressione minacciano del TG5 a Roma una dottoressa è stata aggreditabanchina della metropolitana da un gruppo di manifestanti no pass è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di San Pio di Benevento diciannovenne di San Salvatore Telesino che dopo essere stato richiamato dal padre per essere rientrato tardi a casa si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa il fatto accaduto alle prime luci dell’alba il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato subito in ospedale sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno sequestrato l’arma legalmente detenuto dal papà del giovane Ed ora la scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF tanto di dirigenti Sì ma mai per valorizzare la professione utile ancora una volta cerca di rompere questo Merta ma anche questa Fassa figura che viene dal dirigente scolastico come colui che è non viene individuato in realtà come in un vero responsabile di tutto un processo che porta nellaha detto lasciare i nostri alunni la figura del dirigente scolastico purtroppo hai visto legislatore solo come colui che è responsabile per quanto riguarda tutti i problemi legati alla sicurezza senza che è il registratore che abbia dato i poteri di spesa per poter intervenire per esempio sono messa in sicurezza di edifici in un momento in cui PNR destina tante risorse in questo senso di questo argomento come anche del tema della mancata valorizzazione di una classe dirigente che rispetto all’altra dirigenza dello stato ha uno stipendio che inferiore è più della metà non il triplo se non il quadro delle responsabilità e anche del numero dei dipendenti abbia numero di dipendenti nettamente superiore rispetto agli altri dirigenti dello Stato persino in fasce nella seconda fascia stiamo parlando dirittura di redditi che in alcuni casi sono più del doppio Quindi questa perequazione esterna utile per Rivendicatutti i dirigenti scolastici come anche per una perequazione interna c’è un problema di differenza retributiva tra i dirigenti scolastici assunti prima del 2015 dopo so perché prima erano preside S sono direttamente da dirigenti scolastici Tutto questo nel programma DVD Deve essere cambiato Deve essere cambiato Dopo ovviamente nel rinnovo del contratto e quindi di sicurezza di responsabilità di sicurezza del contratto Udine parlerà con esperti con l’ingegnere Saccone che ha partecipato ai tavoli dei protocolli di sicurezza per il rinnovo del protocollo di sicurezza e anche con il preside persiani che in passato ha sottoscritti i contratti per la dirigenza scolastica Ne parleremo in un convegno in presenza ea distanza nel mese di novembre per cui svolge ancora una volta tutti i dirigenti scolastici e mettere dirigenti scolastici al centro del dibattito dell’ordine Repubblica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa