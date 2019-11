Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio ondata di maltempo sul nord Italia prosegue l’allerta rossa sulla Liguria in Valpolcevera Genova Sottopassi allagati cantine negozi decine le persone sfollate ieri 600 quelle isolate a causa dell’allerta prolungata per tutta la giornata di oggi nel centro Ponente della Regione sospesi i lavori al cantiere del nuovo viadotto sul Polcevera allerta Rossa anche in un terzo del Piemonte è chiusa Torino la zona dei Murazzi per la piena del Po in Provincia di Aosta isolata la valle di Champorcher per una valanga su una strada regionale allerta Rossa Per quest’oggi anche in Calabria ancora vittima in marebarcone si è capovolto miglio dalla costa di Lampedusa 149 migranti e sono stati tratti in salvo Ma si temono almeno 20 dispersi soccorritori hanno ispezionato lungo tratto di costa nella serata di ieri Italia Germania Francia e maldano chiesto re collocamento per la prima volta ieri l’incontro tra il capo del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio del cofondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo a Roma dopo le tensioni sulla presentazione delle liste alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria da gennaio la proposta di un nuovo contratto con il governo Intanto il garante dice che il capo politico non va sostituito e promette di esserci di più Zingaretti sottolinea bene l’impegno 5 Stelle per il rilancio del governo Salvini protax venduto lo sogno del MoVimento 5 Stelle la lega è aperto ai delusi ha detto arcelormittal dall’azienda conl’incontro con il capo del governo Giuseppe Conte è stato costruttivo le discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto ad un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a te lo afferma la multinazionale in una nota lo sport calcio La Juventus ha battuto l’Atalanta 3 a 1 nel primo di tre anticipi della tredicesima giornata di Serie A liberi hanno sbagliato un rigore ma sono stati i primi ad andare in vantaggio a recuperare il terreno che hanno pensato Higuain e dybala e hanno ribaltato il risultato finale 1 1 Milan e Napoli l’Inter ne ha fatti tre al Torino in trasferta quest’oggi in campo tutte le altre partite chiuderà spalla Genoa domani sera è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa