Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento informazione Buongiorno della redazione Gabriella luce in studio sono proseguite per tutta la notte le ricerche in mare in seguito al naufragio avvenuto ieri davanti alle coste di Lampedusa e 149 migranti tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera tra i quali 13 donne e 3 bambini hanno riferito che sul balcone vi erano altre 20 persone che risultano disperse la barca che non aveva richiesto aiuto né segnalato la sua posizione alla Guardia Costiera si è capovolta causa del mare in tempesta il governo a gennaio non cadrà Ma basta liti a quanti concentrati con l’anno nuovo il crono programma di riforme che gli italiani attendono così il premier Giuseppe Conte spiegando che l’esecutivo un’anima ce l’ha ed è un tempoe pragmatica un governo che duri tre anni va rafforzato con un contratto che dica cosa e quando si farà Osserva il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio sulla legge elettorale a parte deve partire un accordo nella maggioranza dalle PD Dario Franceschini osserva che risolti i problemi più urgenti quali Alitalia Ilva servirà un progetto per il futuro della legislatura Lasciamo perdere i contratti non serve la firma piuttosto un’intesa politica dicono dal Partito Democratico maltempo notte difficile nel savonese bar dalla pioggia incessante la situazione peggiore ad Albisola Superiore Dov’è il Rio Basco esondato la Liguria è ancora in allerta rossa e in tutta la Regione gli sfollati sono 85 autostrada A10 è stata chiusa nel savonese in due tratti per due smottamenti chiusa anche l’Aurelia ad Arenzano nei pressi della galleria Pizzo a causa dell’alta marea che ha già superato i 120 cm il filmVenezia Luigi Brugnaro ha disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante allestito in questi giorni per la festa della Madonna della Salute è tutto per il momento Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa