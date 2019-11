Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio mi ritiro naufragio davanti a Lampedusa causa del mare in tempesta un barcone si è ribaltato 149 migranti sono stati tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera tra loro 13 donne e 3 bambini ma 20 persone mancherebbero all’appello sono proseguite per tutta la notte le ricerche la barca non aveva richiesto Aiuto non è segnalato la sua posizione alla Guardia Costiera prosegue il maltempo sull’Italia soprattutto su Liguria e Piemonte notte difficile nel savonese battuto dalla pioggia incessante la situazione peggiore ad Albisola Superiore Dov’è il Rio Basco esondato la Liguria è in allerta rossa in tutta la regione e gli sfollati sono 85 l’autostradaè chiusa nel savonese in due tratti per due smottamenti chiusa anche l’Aurelia ad Arenzano nei pressi della galleria Pizzo a causa dell’alta marea invece a Venezia il sindaco Luigi Brugnaro ha disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante allestite in questi giorni per la festa della Madonna della Salute l’alta marea ha raggiunto è superato i 120 cm il papà a Nagasaki Alza la voce dire basta alla corsa agli armamenti nucleari questo il messaggio del pontefice dal memoriale della tragedia atomica di Nagasaki da dove ha parlato del dolore è il dell’orrore indicibili spiegando che pace stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione su una minaccia di annientamento totale poi il nome della Libertà religiosa dice no alla manipolazione delle religioni operata dalle politiche di integralismo e divisione e dei sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiosearrivano le scuse pubbliche del professore di un istituto superiore di Fiorenzuola in provincia di Piacenza ha finito nell’occhio del Ciclone per aver minacciato via Social i suoi studenti che si fossero recati alla protesta delle sardine contro l’arrivo di Matteo Salvini nel capoluogo Val Gardena Chiesto di verificare i fatti e di procedere con la sospensione Intanto il movimento punta 100.000 presenze alla manifestazione del 19 dicembre Roma contro la destra sovranista e populista andiamo con lo Sporting chiusura a calcio è Serie A alle 12:30 in campo Bologna e Parma nel primo anticipo domenicale ieri La Juventus ha battuto l’Atalanta 3 a 1 1 1 tra Milan e Napoli L’Inter ha vinto 3 a 0 sul Torino in classifica guida sempre la Juventus con un punto di vantaggio sull’Inter nel pomeriggio di oggi in campo Roma Brescia Sassuolo Lazio Verona Fiorentina alle 18 Sampdoria Udinese 20:45 Lecce Cagliari con i sardi che cercarestare in zona coppe domani chiude la tredicesima giornata spal-genoa alle 20:45 tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa