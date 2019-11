Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 24 novembre in studio Giuliano Ferrigno il governo gennaio non cadranno a basta liti avanti concentrati con un crono programma di riforme così le premier Giuseppe Conte il quale spiega che l’esecutivo un’anima Ce l’hai un tempo visionaria e pragmatica un governo che duri tre anni Vado ha portato con un contratto che dica cosa e quando si farà o serve Intanto il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio che sulla legge elettorale avverte deve partire da un accordo nella maggioranza e dal capodelegazione derma Dario Franceschini arriva L’osservazione che risolti i problemi più urgenti quali Alitalia il servirà un progetto per il futuro della legislatura ma lasciamo perdere i contratti aggiunge non serve la firma piuttosto un’intesa politica è una forza in ogni regione contro il fenomeno delle imprese mordi e fuggi capronesubito Con lo scopo di evadere il fisco è una delle novità contenute nella bozza di un pacchetto di emendamenti della relatrice al decreto fiscale Carla Ruocco presidente della commissione finanze della camera che sarà domani in una riunione di maggioranza nel pacchetto anche la proposta di rendere esentasse sussidio eccezionali concessi ai Laboratori ad esempio per le calamità naturali Cambiamo argomento Alitalia Cancella 137 agitazioni programmate per domani nel trasporto aereo per lunedì 25 novembre Alcune sigle sindacali si legge in un annuncio della compagnia sul sito hanno proclamato uno sciopero dei controllori di volo dalle 13 alle 17 degli schizzi orari sono state confermate altre agitazioni nel settore del trasporto aereo Alitalia è stata pertanto costretto a cancellare alcuni collegamenti sia nazionali che internazionali per limitare i disagi la compagnia attivato un piano straordinario l’ultima notizia in chiusura le lunghe ordinate code ai seggi caratterizzano le elezioni distrettuali di Hong Kong con un vero boom di partecipazioni15:30 locali in mattinata hanno raggiunto il 37% il dato supera già il risultato dell’Inter ha tornata elettorale del 2015 quando votarono 1,47 milioni sono restati aperti fino al pomeriggio italiano gli elettori registrati sono stati più di 4,13 milioni su un totale di 7,4 milioni di abitanti circa l’attività George Wang dichiara continua La Battaglia per la democrazia oggi la gente può protestare né leone è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

