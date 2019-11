Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione era dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo in primo piano una donna dispersa in una piena nell’alessandrino 1000 persone isolate in Valle D’Aosta a causa delle valanghe che hanno portato alla chiusura di alcune strade fiume osservati speciali in Piemonte mentre il po’ al lago ai Murazzi a Torino ancora disagi nel savonese ma problemi anche a Roma con diversi allagamenti anche sul litorale in Calabria il maltempo imperversa ancora su diverse regioni e provoca numerosi problemi e disagi Venezia acqua alta si ferma a 130 cm Cambiamo argomento o mai più il boato delle armi più tanta sofferenza questo il forte appello che Papa Francesco rivolge da Hiroshima dove Bergoglio ribadisce che l’uso ma anche il possesso dell’energia atomica per film di guerra è immorale e saremo giudicatiper questo dalle nuove generazioni il papà si dice voce di coloro la cui voce non viene ascoltata e spiega che le armi non garantiscono un futuro di pace migranti 7 i cadaveri ritrovati finora spiagge mare dopo il naufragio di ieri sera ad un miglio da Lampedusa 149 migranti tratti in salvo Grazie all’allarme lanciato due pescatori che dalla costa hanno visto la barca in difficoltà hanno riferito che sembra un altre 20 persone che risultano disperse la barca si è capovolta nel mare in tempesta la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sopra di omicidio colposo plurimo un’ultima notizia in chiusura al 80% degli italiani Cerca informazioni sulla propria salute e due su tre si rivolgono al dottor Google ma le notizie on-line non sono sempre chiari e coerenti e così il medico di famiglia resta il vero punto di riferimento a rivelarlo e un’indagine che ha intervistato 1000 adulti con questionari a risposta multipla la consapevolezza nella gestione della propria salute sempre di più insintomi e patologie argomenti più ricercati 64 % seguiti dagli stili di vita per esempio dieta e alimentazione 55% è tutto grazie per averci seguito le news sono la prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa