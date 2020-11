Ultime Notizie Roma del 24-11-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale 24 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio la responsabile della General Services administration MD Murphy riconosce formalmente Joe biden e come apparente vincitore delle presidenziali spianando la strada al processo di transizione dei poteri che Donald Trump teneva blog con i suoi ricorsi contro presunti brogli elettorali Trump assicura che il nostro caso continua a proseguiremo la battaglia e credo che vinceremo intanto biden forma la squadra di governo verso il tesoro prima donna in 231 anni Apri Line e Svizzera National intelligence il cubano americano Alejandro Maiorca a prima Insta dico i primi grado a dirigere la Homeland Security il Ministero dell’Interno a febbraio il piano nazionale italiano per i ricoveri Found senza necessità di accedere al mese perché abbiamo già tantissime risorse ed è necessario cambiare passo nella capacitàper realizzare i progetti in tempi certi draghi mi fido di Gualtieri così il premier Conte che non c’è per oggi la nomina del commissario alla sanità per la Calabria da parte del Consiglio dei Ministri e non confermare di ioni della della RAI Salini sta facendo bene il Presidente della Repubblica a firma il decreto legge Ristori terre sempre dei contagi Si conferma dicembre non ci saranno più zone rosse Però non si possono sentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio cominciare da vacanze indiscriminate sulla neve lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il presidente del Piemonte Ciriè o chiede di trovare un punto di equilibrio per esempio chiudere bar e ristoranti sulle piste anche Totti e Zaia protestano gli assessori dell’arco alpino chiedono che si fissi una data per l’apertura degli impianti duro il ministro per gli affari regionali boccia 600-700 morti al giorno parlare di cenone è fuori luogo per la prima volta dall’inizio della seconda Ondata che la moglie attualmente positivi secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 70090 6849 9098 in meno rispetto a domenica quando erano 800 5947 sono 22930 i nuovi casi di coronavirus individuato in Italia le ultime 24 ore circa 5400 in meno rispetto al precedente rilevamento che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 1000000 431798 5 Superata la soglia delle 50000 vittime per covid-19 dei morti è arrivato al 50453 con un incremento di 630 sudato precedente il vaccino sforato zeneca irbm del 90% secondo i dati presentati dall’azienda produttrice nella sperimentazione di Fase 3 sono stati testati due differenti regimi di somministrazione il migliore con un’efficacia del 90% la massima tollerabilità per gli anziani è quello che prevede l’inoculazione di mezza dose un richiamo con una dose completa dopo un mese entro la fine del 2020 saranno disponibili a livello mondiale circa 200 milioni di dosi del vaccino Arcurispesi 94 milioni ci sarà un punto di conservazione e somministrazione di vaccini anti covid e ogni 20mila cittadini per la M S la speranza di mettere fine alla pandemia il ministro Gualtieri annuncia misure finanziate dallo spostamento di 8 miliardi a cominciare dal rinvio delle tasse non solo per i settori che hanno subito misure restrittive ma per tutti quelli in perdita la manovra sarà da 39 miliardi di cui 4,6 deficit è di 14,5 di fondi europei verso una proroga del super bonus del 110% per il secondo rapporto Censis tendercapital sui buoni investimenti 5 milioni di anni hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto 7600000 hanno visto peggiorare il tenore di vita e il 60% teme la perdita di lavoro o del reddito le raccomandazioni del comitato tecnico scientifico della stessa ministro dell’istruzione Lucia Azzolina sembrano aver trovato terreno fertile compra tsukiji che si prepara riaprire le scuole già prima di Natale a spiegarlo È stato lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Contetrattorina si contagia andranno giù Mi auguro che anche le scuole superiori vedano un rientro graduale degli studenti Dopo tante battaglie scontri finalmente ci siamo ritrovati io con una nuova ed inaspettata voglia di vivere di fare grandi cose che neppure come immaginavo sono le parole che Stefano Cucchi morto nel 2009 invio al padre in una lettera che risale all’agosto 2006 l’uomo la citata nel corso della sua testimonianza nel processo sotto Carabinieri accusati di depistaggio la madre questa storia ci ha distrutto fisicamente ed economicamente ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa