Ultime Notizie Roma del 24-11-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Stati Uniti Trump inizia la transizione dei poteri l’amministrazione autorizza formalmente la transizione dei poteri presidenziali lo chiedi Trump Ma la nostra lotta continua dice la svolta dopo che anche il mi ci inganna certificato la vittoria di neopresidente completa la sua squadra l’ex capo della Fed Janet yellen sarà il nuovo segretario del tesoro cercheremo di aprire la scuola prima di Natale stiamo lavorando per questo Così Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ospite ieri Lilli Gruber a otto e mezzo su La7 siamo uno stato libero e democratico non possiamo entrare nelle case dire quante persone siedono a tavola ci saranno limitazioni alle occasioni di socialità in generale tombolate E queste cose le dobbiamo assolutamente contenere aggiunto con te vogliamo ridurre le occasioni di socialità ma consentire la tradizione noi molto cara dello scambio dei doni così detto shopping in questo senso è controproducentegli orari dei negozi cercheremo di consentire l’apertura fino orari che ci permettono di evitare assembramenti vogliamo percorrere l’economia evitando assembramenti ha detto con te E da domani in Campania possono tornare in classe in presenza di alunni degli asili della prima elementare le attività in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia nonché per la prima classe della scuola primaria sono stati emessi sulla base dei risultati dello screening volontario effettuato nella popolazione scolastica della curva dei contagi nella fascia tra 0 e steatico Unità di Crisi della campagna comunica anche che eventuali misure restrittive potranno essere prese dai singoli comuni sulla base delle effettive necessità e criticità presenti nei singoli territori comunali fausia dicembre Cominciamo alle vaccinazioni in Europa la cavalleria sta arrivando Ha detto il virologo in un’intervista alla stampa riguarda i vaccini russi e cinesi aggiunge ho sentito affermazioni di un’efficacia significativa è possibile aver provato servono dati che io ancora non ho visto ha detto l’esperto i carabinieri del NAS hanno sequestrato con facoltà d’uso 2 Intermigliori del Policlinico di Bari Chini E asclepios perché infetti da batteri di Legionella il decreto di sequestro preventivo è stato disposto nell’ambito di un’indagine sui decessi di 4 pazienti avvenuti tra il 2018 e 2008 dopo aver contratto il batterio ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di Ascolta

