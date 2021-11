Ultime Notizie Roma del 24-11-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 24 novembre Buongiorno da Francesco Vitale le misure anti covid destinato ad arginare da questa ondata di pandemia saranno oggi al centro di una cabina di regia convocata per le 11 seguita da un consiglio dei ministri tra le ipotesi Green pass di natura diversa per vaccino e non secondo il modello tedesco e l’obbligo della terza dose per gli operatori sanitari dovrebbero entrare in vigore entro in si dicembre in 8 regioni sale da percentuale dei posti letto occupati nelle parti Sai quelle delle terapie Intensive alla camera 7 deputati positivi entra in vigore da oggi la circolare del Ministero della Salute Che dispone l’anticipo della dose busta eri vaccino anti covid 5 mesi la somministrazione la fascia tra i 40 e i 59 anni in vista delle feste di fine anno il record di prenotazioni mentre si valuta la possibilità di aprire anche agli under 40 l’Austria anticipa il booster addiritturamesi dall’ultima dose allarme della MS sulle terapie Intensive prevista una pressione elevata estremo in 49 dei 53 paesi europei da qui al primo marzo 2022 oltre due milioni e duecentomila morti i Ministro dell’Economia e Daniele Franco prevede una crescita di 3 decimi sopra il 6% una percentuale è destinata ha detto in un’audizione sulla manovra davanti alla commissione riunita bilancio di camera e senato ad avere un impatto positivo sul deficit e annunciano intervento sulle bollette entro la prossima settimana della manovra italiana si parlerà oggi a Bruxelles oggi anche il voto sulla legge di bilancio in commissione finanze del Senato sul fisco intanto si fa strada l’ipotesi di quattro aliquote IRPEF finanziamento della nottata e revisione delle detrazioni un tetraplegico 43enne immobilizzato a letto da 11 anni per un incidente stradale e ho tenuto dal comitato etico delle Marche il consenso per l’accesso regala suicidio medicalmente assistito è il primo malato in Italia o tenere libera dopo la sentenza cappato dice cavo della Corte Costituzionale sera però il tribunale di Ancona a dover dire l’ultimaarrivato dubbi sul farmaco indicato per il Vaticano meglio le cure palliative il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha invitato circa 110 paesi al Summit virtuale per la democrazia che avrà fra i temi anche la difesa di diritti umani violati dei regimi autoritari tre paesi invitati dalla Casa Bianca figurano gli alleati europei l’iraq Limbiate One mentre non figura la Cina prima volta cui l’amministrazione biden di violare i diritti nella regione dello xinjiang e in Tibet e Hong Kong la decisione il rischio alimentare le tensioni tra Washington e Pechino Vivendi non vendere la sua quota in team Elite l’offerta di kkr non valorizza adeguatamente la società immediato l’effetto sul titolo in borsa che scivola in chiusura del 4:07 % da 0,40 €3 quasi il 15% in meno nel prezzo di 0,505 indicato da kkr segno che la strada per trasformare la manifestazione interesse non vincolante indicativa del fondo americane non avere proprio ora è ancora in salita il governovaluterà giustamente l’interesse pubblico dice il ministro Giorgetti arrivano le candidature ai Grammy 2020 due che torneranno in presenza il prossimo 31 gennaio a Los Angeles dopo l’edizione virtuale di quest’anno causa covid in testa il musicista americano Giambattista con 11 candidature seguito con 8 da Justin Bieber doja Cat 7 per via Rodrigo tra i presentatori scelti per annunciare le candidature ci sono anche i maneskin come ha reso noto la stessa band italiana con un posto su Twitter Champions League lo sport la Juventus col a Londra e adesso anche le primo posto nel girone di Champions in Seria discussione 40 di stamford Bridge è rovesciato la classifica il Chelsea e davanti bianco e nero in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti l’Atalanta si salva col brivido Nel 33 ha rincorsa ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa