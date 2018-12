Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale lunedì 24 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale approvata Dal Senato col voto di fiducia alla manovra tornerà in terza lettura la camera per 4 giorni ma mentre la maggioranza festeggio posizione sindacati protestano enunciano mobilitazioni i piedi chiama la piazza per il 29 dicembre mentre CGIL CISL e UIL per gennaio e compare Intanto una deroga per l’iscrizione Agli ordini perché è svolto professioni sanitarie senza possesso di titolo abilitante per l’iscrizione all’albo continua a salire il bilancio delle vittime dello tsunami che sabato dopo un’eruzione vulcanica colpito le coste attorno allo Stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra gli ultimi dati ufficiali danno conto oggi di 281 morti 1016 feriti 57 persone ancora disperse numeri che si prevede aumenteranno ancora Nessun allarme Tsunami invece dopo un terremoto di magnitudo 6.4 venuto stamani al largo delle isole Tongauna valigia per 18 milioni di Italiani che andranno in vacanza in queste festività al 8% in più dello scorso anno con una maggiore spesa del 10% e chi non parte probabilmente lo troverai sotto l’albero il viaggio è entrato tra i più gettonati delle creme stasera sulle tavole il pesce la farà da padrone in tre casi su quattro dalle 21:30 Papa Francesco celebrerà la messa nella notte di Natale nella Basilica di San Pietro arrestato un 66enne cittadino americano di origini libiche ritenuto responsabile della circoncisione su due gemellini nigeriani di 2 anni a Monterotondo in provincia di Roma che ha causato la morte di uno Ele ricovero in gravi condizioni dell’altro circa 5000 l’anno di circoncisione in Italia il 35% delle quali eseguite clandestinamente trampa potrebbe accettare meno di 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro col Messico secondo la CNN la Casa Bianca ne avrebbe chiesto i 2,5 per la sicurezza del Confine nell’ultimo offerta presentata Idem per mettere fine allo shutdown Intanto il presidente americano caccia matite nominaCiao mamma come il segretario alla difesa vediamo ancora pagina avrebbe ricevuto minacce dall’ex che non accettava la fine della loro relazione la 53enne uccisa ieri sera nel catanzarese all’interno della sua tabaccheria insieme al compagno 43enne ad Alghero un 42enne Si è costituito dopo aver ucciso la moglie quarantenne nel Cosentino solo il pianto disperato della figlia di 9 anni di Suazo un 63enne che sta strangolando la moglie lo sport in chiusura l’Inter Sospendi momentaneamente dal attività agonistiche multa naingolan per motivi disciplinari Il centrocampista sarebbe arrivato in ritardo all’allenamento di ieri per l’ennesima volta esagererò bene comportamenti giudicati troppo spesso sopra le righe Vittoria a tavolino Inserisci per la Pro Vercelli che ha trovato chiuso lo stadio della propria città era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto a tutte le capitali

