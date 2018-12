Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio continua a salire il bilancio dello tsunami che sabato dopo un’eruzione vulcanica ha colpito le coste attorno allo Stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra gli ultimi dati ufficiali contano oltre 280 morti più di 1000 feriti è una sessantina di persone disperse numeri che spiegano l’autorità si prevede aumenti erano ancora Cambiamo argomento la pagina politica tra le varie novità introdotte nel testo della manovra approvato dal Senato compare una deroga per l’iscrizione Agli ordini perché è svolto professioni sanitarie senza il possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo il riferimento nello specifico riguarda tecnici sanitari di laboratorio tecnici della riabilitazione e della prevenzione potranno continuare a svolgere l’attività professionale iscrivendosi in appositi elenchi speciali se hanno lavorato per un periodo minimo di 36 mesi anche non contila TV negli ultimi 10 anni l’associazione italiana fisioterapisti parla di stampare globale per tutti gli abusivi in sanità ancora dopo il check-in di un quiz vero falso per difendere lavoro del governo e vicepremier ha Luigi Di Maio soddisfatto dal successo ottenuto dalla lista sui provvedimenti adottati dall’esecutivo giallo verde pubblicata sui social network nei giorni che hanno preceduto l’approvazione della manovra economica ha postato sui social network una tabella con le cose vere quelle case che sono state dette e raccontate sulla legge di bilancio Stanno girando un po’ troppe balle di natale sulla manovra del Popolo ha permesso di Maio annunciando la tabella così ho fatto questo test in questi giorni potrete utilizzarlo anche voi sottoponendo a parenti e familiari questi semplici quesiti un giudizio sulla manovra arriva anche dall’altro vicepremier il leader della Lega Matteo Salvini ha la manovra Perché solo l’inizio del percorso è proprio la manovra ha superato il vaglio del Senato dopo giorni di polemiche una notte di bagarre in attesa deldefinizione nelle due misure simbolo reddito di cittadinanza e pensioni e quando manca ancora L’ultima offerta l’approvazione definitiva da parte della camera si tratta di misure che interessano famiglie imprese pensionati e grandi città Cambiamo argomento parliamo di addobbi di Natale contraffatti il servizio di Antonello Troya gli addobbi e giocattoli natalizi Destinati alla libera vendita carenti dei contenuti minimi formativi obbligatori per legge potenzialmente pericolosi per i consumatori Questo è il bilancio di un’operazione sviluppata in prossimità delle festività natalizie al fine di prevenire la commercializzazione di prodotti nocivi destinati agli acquirenti ignari del pericolo quanto le imprese coinvolte situata nell’area urbana Cosentina nella prima periferia sui quali si erano riferite di ingenti quantitativi di articoli a tema sospetti e non conformi alle disposizioni normative vigenti che esponevano i clienti Hanno teutilizzo ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

