Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tsunami in Indonesia si è grave il bilancio delle vittime un sistema di allarme non operativo dal 2012 oltre 280 morti 1000 feriti ma da molte arie non sono ancora arrivate notizie il bilancio potrebbe Dunque aggravarsi ulteriormente il responsabile della protezione civile ha rivelato che da almeno 6 anni scarsità di Fondi atti di vandalismo e problemi tecnici avevano messo fuori uso il sistema di allerta una pratica religiosa una circoncisione rituale su dei Gemelli di origini nigeriane 2 anni finita in tragedia uno è morto per un emorragia l’altra è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Romano Sant’Andrea Il fatto è avvenuto a Monterotondo alle porte di Roma in una casa gestita dall’arci con l’amministrazione comunale torniamo all’estero Siri attenzione tra i combattenti curdi dopo la decisione di Trump e di ritirare le truppe americanei curdi della Siria settentrionale i combattenti che hanno sconfitto l’isis hanno paura voltiamo ancora pagina Trump a nanna A capo del pentagono dal primo gennaio al posto di Matisse a sostituire Scusate Jim mattis capo del pentagono sarà il suo vice Patrick Chan a partire dal primo gennaio l’annunciato il presidente americano Donald Trump can-am avrà un incarico temporaneo come facente funzioni torniamo in Italia beni per un milione e mezzo di euro sono stati confiscati dalla di Catania Salvatore inizia 46 anni appartenente l’omonimo gruppo affiliato la causa di Cosa nostra catanese santapaola-ercolano vivo nel popoloso rione di Librino con diramazioni nel nord Italia Europa il provvedimento è stato emesso dal tribunale Etneo in accoglimento della proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale avanzate dalla locale di via diretta dal Procuratore Carmelo Zuccaro che aveva emesso decreto di sequestro Salvatore Nizza In passato è stato condannato in primo e secondo grado perassociazione per delinquere di stampo mafioso traffico di sostanze stupefacenti violazione alla normativa in materia di armi e omicidio il provvedimento di confisca interesse unità immobiliari e beni mobili era l’ultima notizia voi tutti l’augurio di un buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa