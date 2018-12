Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione studio Roberta Frascarelli uno tsunami ha devastato le spiagge attorno allo Stretto della Sonda che separa le isole di Giava e Sumatra in Indonesia il drammatico bilancio ancora purtroppo provvisorio di almeno 280 morti 60 dispersi e 1000 feriti numero delle vittime crescerà sicuramente ammonito il presidente indonesiano widodo mentre i soccorritori sottolineano che molte delle aree colpite non sono state ancora raggiunte è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio un italiano di 26 anni compagno della donna Dominicana di 36 morta ieri dopo essere precipitata da una finestra del palazzo in cui abitava a Scalea sulla costa tirrenica Cosentina La donna secondo quanto emerso Dalle indagini dei carabinieri non si sarebbe suicidato ho preso dinata per cause accidentali ad accorgersi della presenza del corpo senza vita della donna nel cortile del palazzo era stata ieri mattina una vicina che aveva avvertito i Carabinieri della compagnia di Scalea ti dà subito i militari non hanno escluso Nessuna ipotesi sulla causa della morte della donna e secondo i primi accertamenti svolti sul luogo del ritrovamento non sarebbe precipitata l’uomo sentito ieri nell’immediatezza ha portato in carcere sono nettamente migliorate le condizioni del gemello del bimbo nigeriano di 2 anni morto ieri in seguito ad una circoncisione praticata a Monterotondo Roma i parametri vitali sono stati al momento resta Ricoverato in terapia intensiva pediatrica beni per un milione e mezzo di euro sono stati confiscati dalla dia di Catania Salvatore Nizza 46 anni appartenente all’omonima gruppo fiato alla famiglia mafiosa di Cosa nostra catanese Santapaolavolano attivo nel popoloso rione di Librino con diramazioni nel nord Italia e in Europa il provvedimento è stato emesso dal tribunale Etneo in accoglimento della proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale avanzata dalla locale dda è stato il passaggio più ravvicinato alla Terra degli ultimi 400 anni quello della steroide di Natale approfittando della prepotenza della cometa delle feste cancellata per qualche giorno dalla luna piena l’asteroide 2003 SD 220 ha salutato la terra passando la distanza di 2,9 milioni di chilometri nel 2070 tornerai sarà ancora più vicino servono gli esperti della NASA è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

