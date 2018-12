Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli le forze che sostengono il governo hanno dato prova di responsabilità il lavoro proseguirà nell’interesse degli italiani lo assicura il premier Giuseppe Conte in una intervista in apertura di prima pagina della Stampa e spiega entrambe le forze politiche hanno interesse a proseguire in questa direzione È tanto che i cittadini non capirebbero un’inversione di rotta sulla manovra con te sicura rispetto per il Parlamento nessuna deliberata volontà di comprimere Il vaglio del parlamento i ritardi sul tetto sono piuttosto dovuti spiega al negoziato con Bruxelles davvero completo uno tsunami ha devastato le spiagge attorno allo Stretto della Sonda che separa le isole di Giava e Sumatra in Indonesia il drammatico bilancio ancora purtroppo provvisorio è di almeno 280 morti 60 dispersimille per il numero delle vittime crescerà sicuramente ammonito il presidente indonesiano widodo mentre i soccorritori sottolineano che molte delle aree colpite non sono state ancora raggiunte sistema di allarme nelle zone devastate non è operativo dal 2012 a causa della scarsità di Fondi di atti di vandalismo e problemi tecnici fortuna mi ha colpito le spiagge 24 minuti dopo l’eruzione del vulcano che lo avrebbe scatenato è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio un italiano di 26 anni compagno della donna Dominicana di 36 anni morta ieri dopo essere precipitata da una finestra del palazzo in cui abitava a Scalea sulla costa tirrenica Cosentina ce ne parla Antonello Troya una donna Domenicana trovata morta ieri mattina il condominio Julia a Scalea nell’alto Tirreno Cosentino i militari del nucleo operativo radiomobile aliquota operativa della locale Compagnia Carabinieriunitamente a quelli del nucleo investigativo del comando provinciale coordinati al capitano Andrea Massari hanno eseguito un decreto di Fermo del PM dei confronti di un giovane domenicano di 26 anni ritenuto responsabile dell’omicidio la sua convivente con nazionale di 36 anni il provvedimento Arrivo dopo le indagini investigative effettuate dai carabinieri operanti che hanno fornito l’autorità giudiziaria un preciso quadro indiziario Gravante Sul soggetto fermato i fatti risalgono alle prime ore di ieri mattina quando i carabinieri intervenuti presso il domicilio della coppia su segnalazione pervenuta sull’utenza di emergenza 112 hanno rinvenuto il corpo esamine della donna precipitato dal quarto piano dello stabile presso cui domiciliata assieme al suo fidanzato che mi date le indagini coordinate dal PM Maurizio De franchis Peppe sia intervenuta sul posto hanno consentito di raccogliere gravi indizi colpevolezza in capo al giovane fermato indagini in corso per definire tutti gli aspetti dell’ evento delittuoso alla base e il quale potràpensaci un banale litigio di coppia che formato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Paola a disposizione della procura della Repubblica d’Italia piazza e non solo per il mare il sole ma anche d’inverno tra Natale e Capodanno secondo l’indagine realizzata dal centro studi turistici per Confesercenti Nazionale su un campione di 1313 imprenditori ricettivi le presenze di turisti esteri saranno circa 6,3 milioni in crescita quest’anno soprattutto nelle località montane tra i paesi di provenienza Si segnala l’aumento dei flussi in arrivo dalla Svizzera dall’area del Medio Oriente è da Australia e Nuova Zelanda ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento a letto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa