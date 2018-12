Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Curati dalla redazione studio Roberta Frascarelli pensavo di aver visto tutto questo prete messaggiato nella spazzatura contro le ruspe nei campi rom mi porti chiusi la gente abbandonata Roba da matti forse più che fare sacerdote doveva mettersi in politica Chissà se i parrocchiani sono contenti con questo tweet è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta l’iniziativa di Don Armando zappolini parroco di Perignano Pisa che ha allestito Prova a Cattolica mente un presepe con la capanna come un cassonetto dell’immondizia è un cartello con la scritta volete trovare Gesù cercatelo nella spazzatura di mistero della morte in Messico del istruttrice sub italiana Anna ruzzenenti 27 anni originaria di Bardolino provincia di Verona sarebbe diradandosi e rafforzando l’ipotesi del suicidio dopo che la TV messicana Canal 10 dicaha postato su YouTube un video girato quando la giovane era ancora viva nel filmato datato 19 dicembre la TV racconta che Anna ha cercato di togliersi la vita annegando si davanti ad una spiaggia di Playa del Carmen ma chi è per sua fortuna è stata salvata dal personale della zona federale marittimo-terrestre portata in ospedale dove i medici sono riusciti a stabilità la TV sostiene che dopo questo gesto Anna doveva essere rimandata in Italia Ma che aveva chiesto al personale del sistema integrale per lo sviluppo della famiglia gli agenti della polizia turistica di farle vedere per l’ultima volta le onde dei Caraibi messicani alto di gran razza è bardato di tutto. con la sella e finimenti riccamente decorati in bronzo allo splendido cavallo di un Altissimo magistrato militare un Tauro porte preparato per consentire al suo padrone di correre in soccorso alla cittadinanza nelle ore più buie dell’eruzione l’ultima scoperta di Pompeiche viene documentata in esclusiva dalla altro reperto di Lara importanza spiega il direttore del parco Massimo Osanna legato ad una tenuta suburbana ricca come la villa dei misteri e che ora verrà indagata E restituita al pubblico torna Mary Poppins e la tata più celebre della storia del cinema con la tesoro email che conquista il cuore degli spettatori e la vita del generale di questa settimana con lui di giorni €674000 di incasso nelle sale italiane new entry anche al secondo posto ma questa volta da casa nostra con amici come prima con Massimo Boldi e Christian De Sica che tornano a lavorare insieme dopo 13 anni con la regia dello stesso De Sica incazzano un milione €531000 scende al terzo posto il fenomeno Bohemian Rhapsody storia del leader dei Queen che resiste al top da 4 settimane €1384000 e tutto Grazie dell’attenzione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa