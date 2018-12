Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli uno tsunami ha devastato le spiagge attorno allo Stretto della Sonda che separa le isole di Giava e Sumatra Indonesia il drammatico bilancio ancora purtroppo provvisorio di almeno 280 morti 60 dispersi e 1000 feriti il sistema di allarme nelle zone devastate non è operativo dal 2012 a causa della scarsità di Fondi atti di vandalismo problemi tecnici lo tsunami ha colpito le spiagge 24 minuti dopo l’eruzione del vulcano che lo avrebbe scatenato che cosa direbbe a Luigi Di Maio per Natale auguri e grazie perché stiamo lavorando bene lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini in visita ai piccoli degenti dell’ospedale Buzzi di Milano andate d’accordo sicuramente è stata la risposta Quali sono gli auguri di Natale che il ministro Salvimi rivolge ai vertici europei che a maggio si cambia che gli italiani finalmente cambieranno visita all’ospedale Buzzi a che ora Salvini sollecitato dai cronisti quali chiedevano se avrebbe fatto gli auguri anche alla Il commissario moscovici ha risposto Io gli auguri li faccio a tutti approvata Dal Senato con un voto di fiducia alla manovra passa alla camera il 28 dicembre dopo la bagarre in aula nella notte vicepremier festeggiano non nel senza problemi al loro interno e opposizione ai sindacati confederali protestano e annunciano la mobilitazione di piazza verrà dimesso oggi l’ultima paziente rimasto ferito nella calca della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo che era ancora ricoverato nel reparto di clinica neurologica degli Ospedali Riuniti di Ancona lo comunica l’azienda ospedaliero-universitaria nella tragedia avvenuta Nella notte tra il 7 al 8 dicembre scorsi erano morte 6 persone 5 ragazzi e la trentanovenne madre di 4 figli e oltre 100erano rimasti feriti a causa del fuggi fuggi scatenato probabilmente da spruzzi di sostanza urticante nel locale Natale e le feste sono a tavola sinonimo di tradizione e lontani dalle Mode gli italiani sono legati alla buona cucina italiana la novità riguarda al istangram abilità dei piatti una sorta di menù natalizio 2.0 con record di post Christmas menù e lasagne guidano la classifica con Ben 570903 posti dedicati su Instagram e la medaglia d’argento va al panettone tipico dolce Milanese da sempre associato alla tradizione gastronomica del Natale che ha ottenuto ben 348728 condivisioni il terzo posto della classifica e ha segnato i tortellini storico piatto Emiliano ormai diffuso in tutta Italia con 301377 condivisioni ed è tutto per ora dalla redazione Grazie per averci seguito a tutti i più sinceri auguri di buon Natale

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa