Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio e buon lunedì 24 dicembre in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione andiamo a Catania in apertura terremoto sull’Etna con conseguente esclusione di cenere lavica il vulcano da questa mattina interessato Da uno sciame sismico iniziato alle 9:50 e proseguito per tutta la mattinata con oltre 130 scosse alcune delle quali di oltre 4 gradi della scala Richter l’epicentro del terremoto è stato localizzato 2 km di profondità dai crateri sommitali del vulcano il Sisma ha creato una frattura eruttiva alla base del cratere di sud-est della qualità elevata un’altra nube di cenere da Catania e dal mare Sono ben visibili le celle dei lapilli incandescenti sparati in aria le fratture hanno interessato anche i fratelli del nord-est della bocca nuova alle 14:00 è chiuso lo spazio aereo dell’aeroporto la chiusura è stata decisa dall’unità di crisi riunitasi alle 13:00 chi voli in arrivo a saranno dirottati su altri scali mentre tutti gli aeromobili in sosta tramite sul piazzale in condizioni favorevoli al Decòverranno fatti partire appena possibile lo scalo di Catania resta comunque aperto sarà tecnicamente possibile effettuare il check-in per l’imbarco di passeggiare in partenza con voli pomeridiani prima di mettersi in viaggio per Catania dovranno necessariamente verificare lo stato del proprio volo contattando le singole compagnie aeree schermata la rotazione degli aeromobili potrebbero anche cancellare il volo gli altri continuano a salire il bilancio delle vittime dello tsunami che sabato dopo un’eruzione vulcanica colpito le coste attimo dallo stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra oltre 370 morti 1000 feriti con 57 dispersi oltre 11000 persone rimaste senza tetto numeri che si prevede aumento erano ancora continuano Intanto le lezioni le autorità invitano la popolazione i turisti a stare lontani dalle spiagge almeno altri cento abitazioni distrutte nome Otello e se veramente danneggiati quasi 12 mila sfollati Il portavoce dell’agenzia gestione disastri di Chiara sistema di allarme nelle zone devastate in Indonesia non è operativo dal 2012 per scarsità fondi vandalismi e problemi tecnici ultime notizie in chiusura prendiamo in Italia Natale con la valigia per 18 milioni di Italiani che hannovacanze in queste festività 8 x 100 in più dello scorso anno con una maggiore spesa del 10% chi non parte probabilmente lo troverai sotto l’albero il viaggio entrato tra i doni più gettonati quest’anno stasera sulle tavole invece il pesce ce la farà da padrone in tre casi su quattro dalle 21:30 Papa Francesco celebrerà la messa della notte di Natale nella Basilica di San Pietro è tutto grazie per averci seguito le news tornami alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa