Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in questo lunedì 24 dicembre politica in apertura le forze che sostengono il governo hanno dato prova di responsabilità e il lavoro proseguirà nell’interesse degli italiani si cura il premier Conte non intervista La Stampa e piega entrambe le parti politiche hanno interesse a proseguire in questa direzione sanno che i cittadini non capirebbero un’inversione di rotta sulla manovra che ribadisce essere espansiva. assicura rispetto per il Parlamento afferma che ritardi sul terzo sono piuttosto dovuti al negoziato con brutti al complesso è stata approvata con la fiducia del Senato la manovra che tornerà in terza lettura la camera per pochi giorni ma mentre la maggioranza pezzi già un posizione i sindacati protestano annunciano mobilitazioni il PD chiama la piazza per il 29 dicembre CGIL CISL e UIL per gennaio e compare Intanto una deroga per l’iscrizione Agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie senza possesso di titolo abilitante per l’iscrizione all’albo la cronaca potrebbe esserci una banalecon il compagno anche lui domenicano la base dell’omicidio della donna di 36 anni morta ieri a Scalea in Calabria dopo essere caduta da una finestra nel palazzo dove abitava l’uomo che conviveva con la vittima È stato fermato dai Carabinieri di fermo dopo che gli investigatori hanno fornito un quadro indiziario sulla base degli elementi raccolti negli accertamenti del domicilio della coppia ora cronaca in chiusura nettamente migliorate le condizioni del gemello del bimbo nigeriano di 2 anni morto ieri dopo una circoncisione praticata a Monterotondo in casa i parametri vitali sono stabili al momento resta Ricoverato in terapia intensiva pediatrica via di arrestato 70enne cittadino statunitense di origine Libica ritenuto responsabile della circoncisione tu due gemellini circa 5000 l’hanno le circoncisioni in Italia il 35% delle quali seguite clandestinamente è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa