Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di questo lunedì 24 dicembre in studio Giuliano Ferrigno una frattura eruttiva si è aperta questa mattina sull’Etna alla base del cratere di sudest dove è in corso un’attività esplosiva dal vulcano si alza una nube di cenere lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania è chiuso dalle ore 14:00 dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania non registrato dopo le 9:00 tu non siamo in sismico di 130 scosse la più forte delle quali ha superato magnitudo 4 l’attività del Vulcano e costantemente monitorata si continua a salire il bilancio delle vittime dello tsunami che sabato dopo un’eruzione vulcanica colpito le cose attorno allo Stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra 373 morti 1459 feriti e 128 * non è ancora disperso i numeri che si prevede aumenteranno ancora continuano intanto l’eruzione il autorità invitano la popolazione i turisti a stare lontani dalle spiagge almeno 600 abitazioni distrutte 9hotel se veramente danneggiati12000 sfollati Il portavoce dell’agenzia gestione disastri dichiara il sistema di allarmi nelle zone devastate in Indonesia non è operativo dal 2012 per scarsità di fondi vandalismi e problemi tecnici pizzeria elezioni anticipate mitrale ad aprile del prossimo anno lo hanno deciso i capi della coalizione di governo riferiscono i media israeliani il termine naturale della legislatura in corso era novembre del 2019 il premier Netanyahu a ferma la coalizione scelte il numero di quella che le verrà dopo secondo i media le lezioni erano necessarie viste le difficoltà nella approvazione delle leggi specie quella sulla riforma di Leva degli ebrei ortodossi ci sono una notizia di cronaca Ok del tribunale di Brescia la domanda di liquidazione presentata dal legale di Sergio bramini imprenditore Monzese dichiarato fallito nonostante un credito di €4000000 Perciò lo Stato i giudici hanno stabilito che non possono essere iniziata e proseguite azioni cautelari o esecutive nei acquistati i diritti di prelazione sulla patrimonio netto di liquidazione da parte di creditori famiglia aveva ricevuto visite di solidarietà anche da Di Maio e Salvini l’imprenditore e afferma il mio sogno di comprare la mia villa costruita nella vita di impegnisacrifici tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa