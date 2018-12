Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno approvata con la fiducia del Senato la manovra tornata in terza lettura la camera tra pochi giorni ma le opposizioni sindacati attaccano la legge annunciano mobilitazioni mettendo in guardia sui sacrifici che secondo loro porterà nel futuro agli italiani dall’altra parte le fate di governo il premier Conte ribadisce che è una manovra espansiva anche dopo il negoziato con l’Unione Europea il tuo vice Salvini ha Fermati la legge restituisce migliaia di euro agli italiani Intanto il Sottosegretario durigon fa sapere che il decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio e la lega il MoVimento 5 Stelle hanno dato prova di responsabilità e lavoro Se guidando ti interessa degli italiani lo assicura il premier Conte non intervista La Stampa spiega che le due parti hanno interesse a proseguire in questa direzione e sanno che i cittadini non capirebbero l’inversione di rotta Intanto il vicepremier Matteo Salvini manda uncon gli auguri natalizi che a maggio si cambia gli italiani finalmente cambieranno spiega che la legga il primo partite di Maio dice grazie perché si sta lavorando bene la cronaca rintracciata da carabinieri l’ex convivente di Francesca Petrolini la donna di 53 anni uccisa ieri insieme al nuovo compagno Roccobabà di 43 nella tabaccheria Davoli di proprietà di lei si tratta di un 67enne cognato della donna dopo essere rimasta vedova la vittima aveva allacciato una relazione con il fratello del marito la casa di un amico è stato portato in caserma per l’interrogatorio fermato Intanto il compagno della donna morta ieri a Scalea in Calabria cadendo da una finestra funzionalità la base di quanto accaduto l’accusa è omicidio in chiusura parliamo della vigilia di Natale 18 milioni di Italiani che andranno in vacanza in queste festività al 8% in più dello scorso anno con una maggiore spesa del 10% e chi non parte probabilmente troverà il viaggio sotto l’albero entrato tra i doni più gettonati quest’anno il pesce la farà da padrone in altre case su quattro dalle 21:30 la messa di Papa Francesco è la notte di Natale nella BasilicaSan Pietro è tutto grazie per averci seguito la redazione Vi auguro una piacevole vigilia di Natale auguri da Giuliano Ferrigno Buon proseguimento sulle nostre frequenze linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa