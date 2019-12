Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale che ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sale la tensione tra Autostrade per l’Italia il governo sulla revoca della concessione contenuta nel decreto milleproroghe approvato Salvo intese dal Consiglio dei Ministri la società in una lettera non c’è la serata di domenica il contenuto è stato pubblicato in parte da Repubblica avrebbe paventato la risoluzione del contratto con la possibile conseguenza di un risarcimento del 100% del valore della concessione stimato in 3 miliardi di euro anche se la cifra non sarebbe stata espressamente citata nella missiva inviata a Palazzo Chigi al Ministero dei Trasporti al Ministero dell’Economia il contenuto della lettera è stato definito inaccettabile dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli voltiamo pagina Torniamo a parlare della manovra c’è la via libera da parte del Senato alla camera ha confermato la fiduciaal governo sulla legge di bilancio con 334 Sì la manovra 2020 A questo punto dovrebbe essere licenziata definitivamente con il voto di fiducia all’esecutivo ha scongiurato il rischio di esercizio provvisorio blindando il testo in seconda lettura il provvedimento da 32 miliardi Uscirà da Montecitorio senza alcuna modifica rispetto al restyling approvato al Senato dopo un Inter Store mercato che ha messo a dura prova del governo al tavolo del Ministero del Lavoro è stata raggiunta un’intesa per la proroga della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Alitalia i sindacati l’azienda in amministrazione straordinaria si sono accordati di estendere la Cig per tre mesi fino al 23 Marzo 2020 un totale di 1020 persone nel corso del nuovo periodo di cassa integrazione ha fatto sapere il ministro in una nota la gestione commissariale di Alitalia si è impegnato tra l’altro da adottare le misure dei soluzioni di volta in volta maggiormente idonea contemperare le esigenze da un lato di contenimento e ottimizzazione dei costi e dall’altro di continuità del servizio torniamoa Roma stava guidando con un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro ed è il risultato negativo di alcune sostanze stupefacenti questi i primi esiti degli accertamenti tossicologici svolti su Pietro genovese il giovane di 20 anni figlio del regista Paolo indagato per omicidio stradale per la morte delle divisioni Gaia e Camilla non le ho viste sono passato con il verde si è difeso sotto shock e guidatore come scrive Messaggero poco prima dell’incidente e Camilla aveva inviato un sms alla madre per assicurarla sto tornando a casa e chiudiamo con uno sguardo alla borsa quella di Tokyo avvia la seduta poco va con investitori che fanno scattare le prese di profitto in un contesto di scambi ridotti e malgrado il record per il terzo giorno consecutivo degli indici azionari statunitensi Dimmi che segna una variazione appena lo 0,09 % a quota 23840 2,24 sul mercato valutario lo Iene si mantiene stabile sul dollaro un livello di 100 940e sulla moneta unica un valore di 121E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

