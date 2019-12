Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla da Francesco Vitali in studio via libera definitivo dell’aula nella camera della manovra su cui governo incassato la fiducia i voti a favore sono stati 312 153 contrari 2 astenuti a pochi minuti dal voto finale dei dati di Fratelli d’Italia esposto uno striscione contro il MoVimento 5 Stelle è scoppiata la bagarre nessun aumento dell’IVA taglio del cuneo fiscale incentivi è chiusa le carte di credito e addio al superticket dal primo settembre Cambiamo argomento un tasso alcolemico triplo al consentito sostanze stupefacenti nel sangue si garava la posizione di Pietro genovese il ventenne indagato per omicidio stradale dopo aver investito a Roma corso su Vele sedicenni Camilla Romagnoli e Gaia warframe l’autopsia esclude investimenti successivi oggi i regali chiederanno la restituzione delle salme per fare i funeraliallerta arancione per il maltempo oggi in Veneto Emilia Romagna e Lombardia Gialla in Calabria Friuli Venezia Giulia e Sicilia a Venezia tesi 140 cm di acqua alta pericolo valanghe mercato sulle Alpi in Friuli Venezia Giulia moderato sulle Prealpi 10 le famiglie evacuate per una frana a Maiori sulla costiera amalfitana Intesa raggiunta per la proroga della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti Alitalia per permessi totale di 1020 persone le tira oggi con te si recherà in visita a Taranto il caso Banca Popolare prima del commissariamento da parte di bankitalia lexecon direttore generale iacobini trasferì €180000 dal conto intestato presso Banca Sella voltiamo pagina almeno 25 persone sono morte altre 14 rimaste ferite quando un autobus passeggeri è caduto in un burrone sull’isola indonesiana di Sumatra per un guasto ai freni l’incidente avvenuto su un pendio tortuoso nel distretto di pagare l’ama nella provincia di Sumatra meridionale in mezzo è caduto per circa 80 metri schiantandosi non Torrette dovrebbeoggi Clemente Mastella vittima ieri di un malore il 72enne sindaco di Benevento è stato ricoverato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate a un’arma bronchiale i medici che lo hanno preso in cui avevano da subito rassicurato sulle sue condizioni sottoponendo l’ex Ministro della Giustizia una serie di accertamenti e Questo Natale sarà meno consumistico per carenza di risorse ma anche per una maggiore attenzione alla sostenibilità gli sprechi l’indagine di Confesercenti racconta feste più sostenibile soprattutto per la maggiore attenzione alla spesa delle tante famiglie stasera nella Basilica di San Pietro in Vaticano la messa nella notte di Natale di Francesco era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa