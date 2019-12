Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la manovra e legge dello stato il via libera è arrivato nella notte poco prima delle 5 i voti a favore sono stati 312 153 contro due gli astenuti cancellato l’aumento dell’Iva per 23 miliardi ridotte le tasse sul lavoro per 3 miliardi questi alcuni dei nodi principali sciolti dall’aula non tra le proteste sale la tensione tra Autostrade per l’Italia il governo sulla revoca della concessione è contenuta nel decreto milleproroghe approvato Salvo intese dalla Consiglio dei Ministri la società in una lettera annunciata nella serata di domenica il contenuto è stato pubblicato da Repubblica avrebbe paventato la risoluzione del contratto con la possibile conseguenza di un risarcimento del 100% del valore della concessione stimato in 23 miliardi di euro anche se la cifra non sarebbe staprestamente citata nella missiva inviata Palazzo Chigi al Ministero dei Trasporti al Ministero dell’Economia il contenuto della lettera è stato definito inaccettabile dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli al tavolo del Ministero del Lavoro è stata raggiunta L’intesa per la proroga della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Alitalia i sindacati e azienda in amministrazione straordinaria si sono accordati per Estendere la cassa integrazione per 3 mesi fino al 23 Marzo 2020 a un totale di 1020 persone nel corso del nuovo periodo di cassa integrazione ha fatto sapere il Ministero in una nota la gestione commissariale viale Italia sei impegnata tra l’altro ad adottare le misure le soluzioni di volta in volta maggiormente idonea contemperare le esigenze da un lato di contenimento e ottimizzazione dei costi e dall’altro di continuità del servizio stavo guidando con un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro ed è risultato negativo di alcune sostanze stupefacenti questi primi esiti degli accertamenti tossicologici svolti su Pietro genovese Giovannifiglio del regista Paolo indagato per omicidio stradale per la morte delle 16 anni Gaia e Camilla non le ho viste solo passato con il verde si è difeso sotto shock e guidatore come scrive il messaggero poco prima delle sempre Camilla aveva inviato un sms alla madre per assicurarla sto tornando a casa ché cambiamo argomento andiamo in Calabria il giudice Giuseppe Greco in servizio all’ufficio gip Gup del tribunale di Cosenza è stato aggredito nella serata del 22 dicembre nel seminterrato del garage della propria abitazione ad aggredirlo sono state due persone Armate di bastoni col volto travisato Greco ha riportato lievi ferite le indagini sono condotte dalla squadra mobile sull’episodio vicino stretto riserbo la sottosezione di dell’Associazione Nazionale magistrati di Cosenza dopo aver appreso dell’aggressione intendo esprimere tutto il proprio sconcerto è sveglio per il grave episodio verificatosi rappresentativo evidentemente di una subcultura della violenza che merita di essere incensurata pubblicamente perseguita penalmenteE questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa