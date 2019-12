Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri via libera definitivo dell’aula della camera alla manovra su quel governo ha incassato la fiducia i voti a favore sono stati 312 153 contrari 2 astenuti a pochi minuti dal voto finale Deputati di Fratelli d’Italia hanno esposto uno striscione contro Movimento 5 Stelle è scoppiata la bagarre in aula nessun aumento dell’IVA taglio del cuneo fiscale in via Chiusa le carte di credito e addio al superticket dal primo settembre guardiamo con fiducia al futuro è stato il commento del premier Giuseppe Conte la cronaca torniamo su incidente a Roma un tasso alcolico triplo al consentito e sostanze stupefacenti nel sangue si aggrava la posizione di Pietro genovese il ventenne indagato per omicidio stradale dopo aver investito Roma corso SUV 6Camilla Romagnoli e Gaia prima autopsia esclude investimenti successivi oggi legali chiederanno la restituzione delle salme per fare i funerali ancora maltempo allerta arancione in Veneto Emilia Romagna e Lombardia Gialla in Calabria friuli-venezia Giulia e Sicilia Venezia ancora acqua alta pericolo valanghe marcato sulle Alpi in Friuli Venezia Giulia moderato sulle Prealpi 10 famiglie sono state evacuate Ieri per una frana a Maiori sulla costiera amalfitana Questo Natale sarà meno consumistico per carenza di risorse Ma per una maggiore attenzione alla sostenibilità gli sprechi queste i risultati dell’indagine di Confesercenti e swg che racconta feste più sostenibili soprattutto per la maggiore attenzione alla spesa delle famiglie stasera nella Basilica di San Pietro in Vaticano la messa della notte di Natale di Papa Francesco è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa