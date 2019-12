Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovati l’ascolto della redazione e Gabriella Luigi in studio approvata definitivamente dalla camera nella notte la legge di bilancio 2020 decine di micronorme molti rinvii è un impegno complessivo per 32 miliardi sbloccati 23 miliardi di aumenti dell’IVA stanziati 3 miliardi per alleggerire le buste paga dei lavoratori con redditi medio-bassi Si punta al piano cashless la lotta all’evasione e si lancia il Green New Deal per la riconversione verde dell’economia il taglio al cuneo e la plastica se arriveranno a luglio il superticket sparirà da settembre la Sugar Tax dott guardiamo con fiducia al futuro dice il premier Giuseppe Conte in 100 giorni meno tasse più soldi a famiglie sanità e sicurezza ha detto il Presidente del Consiglio enorme delle milleproroghe sulleautostradali non vogliono essere punitivo penalizzanti per i concessionari ma introdurre un regime più trasparente per evitare sperequazioni lo spiega il premier Giuseppe Conte Intervistato dal Messaggero aggiungendo però che non ci saranno più norme di favore sul tema interviene anche leader pentastellato Luigi Di Maio che dalla stampa attacca autostrade sostenendo che non c’è altra soluzione alla revoca della concessione nello specifico la ministra delle Infrastrutture De Micheli fa sapere dal corriere che a gennaio sarà presa una decisione quanto le nuove norme nessun esproprio proletario dice Nessuna penalizzazione a vendetta Vogliamo solo che le regole siano uguali per tutti ha detto il Ministro delle Infrastrutture in Gran Bretagna al principe Filippo è stato dimesso dall’ospedale dove ricoverato per 4 notti a causa di condizioni preesistenti e dopo giorni di osservazione e trattamento lo riferisce la BBC il principe Filippo di Edimburgodella Regina Elisabetta ha 98 anni parliamo di scuola prorogata al 8 gennaio la scadenza per la presentazione delle domande di stabilizzazione dei Lavoratori delle cooperative per i servizi esternalizzati sono i 12000l dato più di 10 anni di servizio sono a tempo indeterminato presso le cooperative ci si dimentica però del personale della scuola che come collaboratore scolastico presso lo stesso servizio Eppure continua a rimanere precario ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF e da una parte nera damante sta cercando di ampliare di colore da stabilizzare il personale delle cooperative anche senza i 10 anni di servizio per l’altra parte invece ritiene che il personale collaboratore scolastico e apri pieno diritto a poter presentare domanda stessa guida Francesco quindi ovviamente per partecipare e ne presenta una domandasostitutiva di con Line persone che il mio diritto Ma che pensa che questo diritto ho cercato letto e quindi poi aderire direttamente al ricorso per chiedere il giudizio di entrare in quella casa storica sarà utile finché basta È tutto che la redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

