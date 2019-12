Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio nella notte nell’ultima seduta prima di Natale è stata approvata definitivamente dalla camera la legge di bilancio 2020 decine di micronorme Invia è un impegno complessivo per 32 miliardi bloccati il 23 miliardi di aumenti dell’IVA stanziati 3 miliardi per alleggerire le buste paga dei lavoratori con redditi medio-bassi Si punta sul piano cashless per la lotta all’evasione si lancia al Grigno di le per la riconversione verde dell’economia il taglio al cuneo e la Plastic taxi arriveranno a luglio il superticket sparirà da settembre la Sugar Tax guardiamo con fiducia al futuro ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in 100 giorni in meno tasse più soldi a famiglie sanità e sicurezza aggiunto in Gran BretagnaFilippo è stato dimesso dall’ospedale dove rimasto ricoverato per 4 notti a causa di condizioni preesistenti e dopo giorni di osservazione e trattamento lo riferisce la BBC mille principe Filippo di Edimburgo marito della Regina Elisabetta ha 98 anni in Siria ed è almeno 8 morti tra i quali 5 bambini il bilancio di un raid aereo su un edificio scolastico utilizzato come rifugio in un villaggio nella provincia di idlib nel nord della Siria lo riferisce l’osservatorio Siriano dei diritti umani attribuendo la responsabilità del bombardamento ad aerei russi ultima Roccaforte della posizione anti Assad e teatro di una massiccia offensiva terrestre delle forze governative siriane parliamo di Natale adesso centinaia di migliaia di giocattoli ed articoli natalizi contraffatti e ritenuti non conformi agli standard di sicurezza della normativa comunitaria e Nazionale sono stati sequestrati dalla guardia di finanza ad Ottaviano in provincia di Napoli orologi di notteche giocattoli tra i più richiesti tutti contraffatti 430000 articoli che secondo i militari erano pronti ad invadere il mercato dei regali di Natale a Lecco i Baschi Verdi hanno sequestrato oltre 200.000 luminarie ritenute non conformi a Cosenza oltre 300.000 articoli natalizi tra luminarie giocattoli adesivi natalizi Destinati alla vendita sono stati sequestrati intanto secondo un’indagine Confesercenti swg Questo Natale sarà meno consumistico per carenza di risorse ma anche per un’attenzione Maggiore alla sostenibilità negli questa sera la Basilica di San Pietro in Vaticano la messa della notte di Natale di Papa Francesco è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa