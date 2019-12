Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione nella cronaca un ventottenne di origine marocchina tentato di rapire una bimba di 2 anni che si trovava sul passeggino spinto dal nonno 76enne accaduto a Bellusco in provincia di Monza l’anziano è stato aggredito l’uomo è stato bloccato dai passanti fino all’arrivo dei militari proseguono le indagini sulla morte delle due sedicenni Camilla Romagnoli Gaia con Freeman investita ed uccisa a Roma analisi sul sangue del conducente il ventenne Pietro genovese hanno rilevato un tasso alcolemico triplo al consentito stupefacenti si aggrava così la sua posizione è indagato per omicidio stradale l’autopsia sul corpo delle due giovanissime esclude l’ipotesi di investimenti successivi oggi legalila restituzione delle salme per fare i funerali alle due sedicenni maltempo sull’Italia allerta arancione in Veneto Emilia Romagna Lombardia allerta Gialla in Calabria Friuli Venezia Giulia Sicilia Venezia acqua alta pericolo valanghe marcato sulle Alpi e in Friuli Venezia Giulia moderato sulle Prealpi 10 famiglie sono state evacuate Ieri per una frana a Maiori sulla costiera amalfitana il vento di maestrale dato in forte aumento che si abbatte Soprattutto sulle coste occidentali della Sardegna non aiuta per ora l’avvio delle operazioni di recupero del Mercantile italiano mencaglia da sabato sera sugli scogli a Sant’Antioco nella parte sud-occidentale dell’isola ieri era comparsa una chiazza oleosa in mare ma oggi l’allarme sembra rientrato anche se si teme per ulteriori sversa la Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza che vieta il transito e l’avvicinamento di altre imbarcazioni a Cagliari briefing con la società che dovrebbe disincagliare il Mercantile e rimorchiare lo Importper il momento ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa