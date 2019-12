Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno approvato definitivamente dalla camera nella notte la legge di bilancio 2020 decine di micronorme molti rinvii un impegno contro il cibo per 32 miliardi 23 miliardi di aumenti dell’IVA stanziati 3 miliardi per alleggerire le buste paga dei lavoratori con redditi medio-bassi Si punta sul piano cashless per la lotta all’evasione si lancia il Green New Deal per la riconversione verde dell’economia in Italia alcuni nella plastica che arriveranno a luglio in superticket sparirà da settembre a ottobre guardiamo con fiducia al futuro dice il premier Conte in centro prenotarsi più soldi e famiglia sanità sicurezza di giocattoli ed articoli natalizi con trasporto ritenute non conformi agli standard di sicurezza della normativa comunitaria e nazionalegradi della Guardia di Finanza Ottaviano vicino Napoli orologi di noti Marchi e giocattoli tra i più richiesti tutti contraffatti 430000 articoli che secondo i militari erano pronti ad invadere il mercato dei regali Natale a letto invece i Baschi Verdi hanno sequestrato oltre 200.000 luminarie ritenute non conformi a Cosenza oltre 300.000 articoli natalizi tra luminarie giocattoli adesivi natalizi in vendita in Sardegna il vento di maestrale dato in forte aumento che chiamate Soprattutto sulle coste occidentali dell’isola non aiuta per ora la via delle operazioni di recupero del Mercantile italiana incagliata sugli scogli nella parte sud-occidentale ieri era comparsa una chiazza oleosa il mare oggi l’allarme sembra rientrato anche se si teme per ulteriori sversamenti la Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza per vietare il transito dell’avvicinamento di altre imbarcazioni a Cagliari briefing con la società che dovrebbe disincagliare il Mercantile di Montiano importo è essere in chiusura almeno 25 persone sono morte altri 14quando un autobus passeggiare caduto in un burrone sull’isola indonesiana di Sumatra per un guasto ai freni rendono noto le autorità locali il mezzo è caduto per circa 80 metri schiantandosi in un torrente dopo le conducente aveva perso il controllo del veicolo in un’area con una serie di brusca pendente si cercano altri possibili passeggeri che potrebbero essere stati trascinati via dalla corrente del fiume è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa