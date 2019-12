Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno enorme delle milleproroghe sulle concessioni autostradali non vogliono essere punitive o penalizzanti per i concessionari ma introdurre un regime più trasparente per evitare situazioni lo spiega il premier Giuseppe Conte un’intervista al Messaggero aggiungendo però che non ci saranno più norme di favore interviene anche il leader 5 Stelle Luigi Di Maio che dalla stampa attacca autostrade sotto non c’è altra soluzione la devo cade la concessione nello specifico la ministra infrastrutture De Micheli fa sapere dal corriere che a gennaio sarà presa una decisione quanto alle nuove norme nessuno esproprio proletario dice Nessuna nazionalizzazione un vendetta Vogliamo solo che le regole siano uguali per tutti gli esseri il principe Filippo è stato dimesso dall’ospedale dove è rimasto ricoverato per 4 notti a causa di condizioniche dopo giorni di osservazione e trattamento riferisce la BBC il principe di Edimburgo marito della Regina Elisabetta ha 98 anni andiamo in serie di almeno 8 morti nei vari 5 bambini Canto di un Rider Io sono edificio scolastico dedicato come rifugio in un villaggio nella provincia di idlib lo riferisce l’osservatorio Siriano dei diritti umani attribuendo la responsabilità del bombardamento di aerei russi l’ultima forte delle opposizioni anti-assad teatro di una massiccia offensiva terrestre delle forze governative ultime notizie in chiusura del mercato possono esistere proprio per far funzionare meglio il mercato Inoltre la formula dell’ azionariato misto pubblico-privato ha dato buona prova di sé anche nel contesto delle privatizzazioni le più importanti multinazionali italiane sono ancora oggi società a partecipazione pubblica lo dice in un’ampia intervista l’apertura di Repubblica il ministro dell’economia Roberto Gualtieri che risponde in questo senso anche alle domande su come il governo si muoverà sull’ilva Alitalia e banchi è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima

