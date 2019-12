Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuove norme sulle concessioni autostradali non vogliono essere punitive o penalizzanti per i concessionari ma introdurre un regime più trasparente lo spiega il premier Giuseppe Conte al Messaggero aggiungendo però che non ci saranno più norme di favore giustamente viene il leader dei 5stelle Di Maio che dalla stampa attacca autostrada e poi sostiene che lui è con te hanno la stessa linea su WhatsApp ti si decide a gennaio sapere la ministra littérature De Micheli dal corriere quanto le nuove norme nessun esproprio proletario vendetta ma regole uguali per tutti ma tu dove c’è il concessioni Grazie critico punire i colpevoli e doveroso Ma fare le improvvisate un’auto niente più pericoloso del purismo normativo e parleremo a gennaio promette ponte di Genova a metà maggio potrebbe forse già passare la prima macchina sul nuovo viadotto nato sulle ceneriMorandi l’annuncio è arrivato dal sindaco del Capoluogo Ligure commissario per la costruzione Marco Bucci tutti lavori delitti non quelli di acciaio Ma le pile Saranno terminati entro fine gennaio ha spiegato Questo consentirà di vedere a metà marzo il ponte completo tutte le fratture in acciaio montati il cantiere del Ponte va avanti tutti i giorni e lo vedete crescere aggiunto il governatore Ligure Giovanni Toti ottimista sul fatto che Settimana più settimana meno Dobbiamo chiudere questo cantiere prima del restiamo in Liguria perché tragedia sul lavoro nel genovese dove un tecnico di una ditta di Chiavari è morto folgorato in una cabina elettrica con Alta tensione all’interno di una fabbrica dove stava riparando un gatto era assistito da un collega in un impianto da 15000 volte ma per cause non ancora accertate la media tensione ha continuato ad erogare energia e lo ha folgorato da children Ligure Di Chiara non si può morire di lavoro la sicurezza deve diventare veramente un app per l’Italia chiusura l’ultima notizia grazie a chi mi ha sostenuto in questo percorso che ha portato al riconoscimento del diritto di Fabiano di non soffrire più che così su Facebook Marco cappato l’esponente dei radicali ascolto ieri della corsaMilano per accusa di aiuto al suicidio per la vicenda di dj fabo sentenza è arrivata dopo che nel settembre scorso la Corte Costituzionale aveva tracciato un sentiero con precise indicazioni sulla non punibilità dell’aiuto al suicidio indicazioni che ieri l’ho portata la soluzione di cappato con la formula perché il fatto non sussiste è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

