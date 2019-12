Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale buonasera dal redazione 24 dicembre in studio Giuliano Ferrigno spazio l’informazione politica il primo piano ha provato a definitivamente dalla camera La scorsa notte la legge di bilancio 2020 un impegno per 32 miliardi bloccati Gli aumenti dell’IVA risorse per tagliare il cuneo fiscale un piano caslett per la lotta all’evasione è un regno di plastica che arriverà luglio Il superticket sparirà da settembre a ottobre fiducia al futuro dice il premier Conte in 100 giorni in meno tasse e più soldi a famiglie salita sicurezza Salvini attacca c’è il carbone sotto l’albero per le imprese e le famiglie italiane e oggi un guasto stamattina ha colpito lo scalo ferroviario di Milano Porta Garibaldi per limitare i disagi treni in circolazione sono stati fermati in altre stazioni milanesi come il Malpensa Express per la stazione centrale Fermati coinvolti anche alcuni Frecciarossafigli di previsto in partenza per Parigi ritardo di oltre un’ora l’inconveniente stato poi risolto alla tarda mattinata riportando la situazione gradualmente alla normalità perché ora cronaca un ventottenne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e tentato sequestro di persona per avere cercato di portare via una bambina di 2 anni spinta nel passeggino dal nonno 70 Thiene ieri in strada a Bellusco vicino Monza quanti metri Ventotene ha cercato di trovare di alla presa del nonno dal Agrigento restringendo ogni le mani al collo per cercare di costringere a lasciare la presa richiamati dalle grida di aiuto due uomini si sono gettati addosso al giovane riuscendo ad immobilizzarlo in chiusura Il Natale gli italiani spenderanno 2,7 miliardi per il cenone 100 milioni in più dell’anno scorso emerge da un’indagine Confcooperative secondo cui però l’aumento delle tredicesime di 800 milioni costringerà i consumi sono Infatti subentrate dice l’indagine paura certezze una maggiore propensione al risparmio e aumentano gli italiani che andranno le tavole all’insegna dell’austerity è tutto grazie per averci seguito tutta la redazione vi augura una splendida vigilia di Natalediamo la linea

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa