Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia in zona rossa fino 27 cosa si può fare cosa no scatta oggi l’ho da un antico vidi di Natale tutta Italia entra in zona rossa fino al 27 e ieri corsa lo shopping last minute negozi al dettaglio da oggi chiusi per aperti i supermercati e farmacie e sono 14522 nuovi casi di coronavirus con 175364 Tamponi e 553 Morti nelle ultime 24 ore in Italia Superata la soglia delle 70000 vittime dall’inizio della pandemia e calano le terapie Intensive il tasso di positività di quasi 8 e 3 % in leggero aumento rispetto alle 8:01 della giornata di ieri il commissario Arcuri il vaccino a tutti non ci saranno corsie preferenziali non so se tutte le regioni riusciranno a fare i primi vaccini 27 so che possono esserebatti per 4 giorni Quindi le prime 9500 dosi dovranno essere utilizzata al massimo entro il 30 dicembre ma credo Si finirà prima ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri in conferenza stampa lo l’approvazione di un vaccino in soli dieci mesi dalla pubblicazione delle sequenze del genoma del virus un risultato straordinario della Scienza contemporanea in seguito all’accordo raggiunto la Farnesina con il Ministero dei Trasporti Ministero della Salute il governo italiano con un’ordinanza a firma dei ministri degli esteri Di Maio della Salute speranza di trasporti De Micheli autorizza l’ingresso in Italia dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di coloro che hanno la residenza anagrafica nel nostro paese da data anteriore a quella della presente ordinanza non ho motivo di assoluta necessità comprovato mediante autocertificazione requisiti imposti dal ordinanza sono l’obbligo di presentazione al vettore all’atto other imbarco e chiunque sia deputato effettuare i controlli dalla certificazione di essere sottoposte nelle 72 ore antecedenti e l’ingresso nel territorionazionale di un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone è risultato negativo l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare antigenico da effettuarsi per mezzo di tampone al momento dell’arrivo aeroporto porto un luogo di confine ove possibile ovvero entro 48 ore dall’ ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di quella presente lettera effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto e voltiamo ancora a pagina A Down Street se ero molto fiduciosi verso il raggiungimento di un accordo sulla brexit e lo sottolinea la responsabile del servizio che gli dico della BBC Laura keseberg e per il momento ci fermiamo qui a voi tutti Ancora auguri di una buona giornata e buon tutto ti ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa