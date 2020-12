Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale di Natale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora nel Senza kovylina primo piano l’epidemia in Italia è una fase decrescente ma rallentata lo dice il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro in una conferenza stampa sulle analisi dei dati del monitoraggio regionale nella cabina di regia 15 rte sotto uno in tutte le regioni tranne il Moni del Veneto a livello nazionale la fase di instabilità e transizione Dopo alcune settimane a cui si è assistito ad una tendenza alla riduzione dell’indice RT e nuovi casi ora si assiste ad una sorta di tendenza alla stabilizzazione anche per l’incidenza su 14 giorni spiega il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni retta intanto scatta oggi lockdown anti-covid di Natale tutta Italia entra in zona rossa fino al 27 dicembre Ieri corsa allo shopping nei negozi al dettaglio da oggi chiusi per il decretosono aperti i supermercati le farmacie superato intanto la soglia di 70 mila decessi per coronavirus scende a 7,9 % il rapporto casa in testa ti senti a domani nel nostro paese i vaccini in viaggio dal Belgio il rientro degli italiani per Regno Unito da oggi Alitalia ha ripreso i voli Londra Roma Napoli sul recovery saranno rivisti progetti ridiscussa la tac non possiamo disperdere le risorse altrimenti questo governo se ne deve andare a casa afferma il premier manovra la camera conferma la fiducia milleproroghe Ok del Consiglio dei Ministri nel decreto anche degli sfratti fino a giugno essere in chiusura la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen avrà una conversazione telefonica con il premier britannico Boris Johnson questa mattina per fare il punto sui progressi raggiunti nella notte nel negoziato sulle relazioni future Unione Europea Gran Bretagna secondo quanto si apprende l’accordo sarebbe molto vicino ma secondo alcune fonti Ad esempio la trattativa sulla pesca sarebbe ancora in corsotutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

