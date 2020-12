Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione il 24 dicembre vigilia di Natale emergenza coronavirus Cina primo piano epidemia da covid in Italia in una fase decrescente ma rallentata lo dice il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro che spiega limite rte sotto uno in tutte le regioni tranne in Molise Veneto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Letta sottolinea che dopo una definizione delle reti ora abbiamo una sorta di stabilizzazione la riduzione davvero lieve con un incremento del RT intorno allo 0.9 Alcune regioni come la Lombardia hanno un RT instabile mentre il Veneto ha un numero di nuovi casi che sembra di nuovo elevato Intanto è scattato oggi lockdown anti-covid di Natale Italia entra in zona rossa fino al 27 dicembre da oggi aperti solo supermercati e farmaciela taglia di 70 Mila con il 7,9% il rapporto casi i test sono finalmente partiti dalla sede della faiser in Belgio con i primi vaccini contro il coronavirus in Italia in arrivo il 26 dicembre allo Spallanzani di Roma della brexit perché tu downing Street l’annuncio del premier britannico Boris Johnson sulla accordo di libero scambio con l’Unione Europea L’intesa su un testo di 2000 pagine secondo fonti di Londra e Bruxelles citate dai media gli ultimi mercanteggiamento ti hanno riguardato i tagli sulla pesca in base alle anticipazioni si va verso un compromesso Reciproco che attribuiva ai paesi UE quote di pesca nelle acque britanniche non superiore al 25% ma per un periodo di 5 anni garantito contro il 35% ma per soli tre anni garantiti evocato finora da Londra che comunque in vista del Deal rivendita un bilancio negoziale è positivo e risposta quanto sostenutoinvece dalla Francia in Inghilterra perché è ripreso questa mattina il collegamento Quotidiano Roma Londra Roma il volo AZ 202 Decollato dall’aeroporto di Fiumicino alle 9:30 la probabile adagiato con solo 6 passeggeri che sono tornati nel Regno Unito per ricongiungimenti familiari nel pomeriggio sono rientrati sempre con lo stesso volo Alitalia i nostri connazionali che hanno dovuto certificare la negatività al covid 72 ore prima di partire poi un altro test antigenico è stato ripetuto al arrivo a Fiumicino E infine dovranno mettersi in isolamento fiduciario per 14 giorni ultime notizie in chiusura dopo la sentenza del Consiglio di Stato l’agenzia italiana del farmaco ribadisce la bocciatura del idrossiclorochina sia per i pazienti covid è ricoverato in ospedale che per quelli a casa alla luce delle evidenze che si sono accumulate che dimostrano la completa mancanza di efficacia a fronte di un aumento di eventi avversi seppur non gravi ai fan un raccomanda l’utilizzo del idrossiclorochinapazienti covid si legge nella giornata mento della scheda sull’utilizzo di questo antimalarico che aveva suscitato molte speranze e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

