Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio l’epidemia da covid-19 in Italia in una fase discendente ma rallentata così il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro l’indice rte sotto uno in tutte le regioni tranne in Molise in Veneto ha spiegato il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza spiega che dopo una diminuzione delle reti ora abbiamo una sorta di stabilizzazione la riduzione davvero lieve lieve incremento delle reti che ora a 0:09 Alcune regioni come la Lombardia non RT instabile mentre il Veneto ha un numero di nuovi casi che sembra di nuovo elevato Intanto oggi ha scattato il anti-covid di Natale L’Italia entra in zona rossa fino al 27 da oggi aperti soltanto supermercati e farmacie Superata la soglia di 70 mila decessi in Italia per covid giù al9% rapporto casi test sono partiti dalla sede della pfizer in Belgio i tir con i primi vaccini contro il covid saranno in Italia il 26 dicembre all’ospedale Spallanzani di Roma formalizzato il via libera al compromesso finale su un accordo di libero scambio per la brexit Una fumata bianca tra Unione Europea e il Regno Unito dopo mesi di negoziati Intesa raggiunta in extremis entrerà in vigore dal primo gennaio del 2021 l’Unione Europea rispetta tutte le promesse fatte al popolo britannico ha il premier britannico Boris Johnson il testo affermano da downhill Street rispecchia la volontà Popolare espressa nel referendum del 2016 il giudizio raccordo buono equilibrato di responsabilità tra le parti Intanto questa mattina è ripreso il collegamento quotidiano tra le città di Roma e Londra sono rientrati nel pomeriggio IPAche dovevano ritornare in Italia dal Regno Unito e viaggiatori dovranno certificare la negatività al covid accertata 72 ore prima di partire un test antigenico è stato ripetuto e arrivo a Fiumicino il presidente francese Emmanuel Macron e non ha più i sintomi del covid non è più in isolamento lo rende noto l’eliseo macrona trascorso la quarantena nella residenza ufficiale del capi di stato a Versailles aveva lasciato lei Io il 18 dicembre scorso immigrazione 20 cadaveri di migranti di origine subsahariana sono stati recuperati al largo di sfax nella Tunisia centrale dopo l’affondamento della loro barca improvvisata Lo ha reso noto Mohamed di portavoce del Ministero della Difesa altri 5 migranti sono stati soccorsi l’operazione di ricerca da parte delle Guardie marittime sono ancora in corso è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata e buonanotte

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa