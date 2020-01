Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione è salito a 41 dopo un susseguirsi di bollettini medici numero delle vittime della corona virus simile a Sars in Cina i casi in paese sono 1300 il contagio sbarca in Europa con tre pazienti conclamati in Francia in Italia escluso dopo i controlli Un caso sospetto a Parma l’Australia con te invece il suo primo paziente la cena tenta di far fronte con tutti i mezzi oggi capodanno lunare saranno bandite feste e manifestazioni che potrebbero favorire il contagio 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia La città proibita il cordone sanitario riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici a buona si costruisce un nuovo ospedale quelli esistenti non bastano più giunti in aereo da Pechino 450 ufficiomedici esperti si lavora un vaccino che potrebbe essere pronto in 3 mesi secondo l’immunologo falsi ultimi fuochi ieri sera della campagna per le regionali oggi silenzio elettorale alla vigilia del voto di Emilia Romagna in Calabria il centrodestra Tenta la spallata in Calabria ma soprattutto in Emilia Romagna da dove Salvini con meloni Berlusconi a fianco promette Vittoria lo sfratto del governo Conte Bonacini ha chiuso la compagnia fuori davanti a 5000 persone non ti abbattere mai alla macchina del fango Zingaretti nel Cosentino elogia le sardine dice mettiamo il Turbo al governo Crimi debutta da capo politico Movimento 5 stelle a Cesena non è un voto sul Governo riguarda la sua sopravvivenza nella mia viceconte che lunedì sarà il conto anche in base ai risultati verso voto D’Aprile per il referendum sul taglio dei parlamentari un centinaio di persone ha manifestato ieri sera a Mondovì la sua solidarietà alla famiglia rotti vittima di un gesto antisemita la scritta qui ci sono ebrei era comparso sulla porta di casa del figlio di Lidia rolfi partigiana deportate a ravensbruck nel 1944una delle grandi voci dell’orrore Dylan un accurato è stata indetta per lunedì davanti al municipio della cittadina al via intanto a Roma all’Iper per dare la cittadinanza onoraria La senatrice a vita Liliana Segre dopo il voto unanime assemblea Capitolina avanzata dalla lista civica Roma torna a Roma e dal gruppo del PD ea 4 anni dalla sparizione di Giulio regeni al Cairo si terranno oggi fiaccolata e manifestazioni in molte città un anno fa in oltre cento piazze chiedevamo per Giulio regeni speranzosi che afferma Emanuele Russo presidente di Amnesty International Italia non ci sarebbe stato un altro 25 gennaio oggi constatiamo che nonostante le importanti rivelazioni sulla dinamica dell’omicidio pochi avanzamenti concreti sono stati compiuti nelle immagini in 40 città si svolgeranno intanto manifestazioni per la pace nell’ambito delle iniziative lanciate dal Movimento pacifista statunitense contro attacco di Trump nessuno almeno 18 le vittime del forte terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter che ha colpito ieri sera la provincia dentale turca di è la lo fa sapere l’agenzia governativa percivile precisando che oltre 550 persone sono rimaste ferite i soccorritori stanno cercando di stare almeno 30 persone bloccate sotto le macerie degli edifici crollati molte persone hanno passato la notte in strada per le 15 o nel timore di nuove scosse Palazzetti dello Sport scuole biblioteche sono stati subito dbta centri di accoglienza per gli sfollati erdogan assicura siamo vicini con ogni mezzo al nostro popolo l’amministrazione aumenterà dal 8 Febbraio di un ulteriore 25% i dazi sull’acciaio di un ulteriore 10% i dazi sull’alluminio sul fronte dell’acciaio saranno esenti Argentina Australia Brasile Canada domestic Corea del Sud su quello dell’alluminio Argentina Australia Canada e Messico intanto al Senato si è conclusa l’esposizione della cose per l’impeachment se dovesse fallire il tentativo di rimuovere Donald Trump ad altro incarico questo rappresenta una minaccia grave di lungo termine per la democrazia in America ha detto il presidente della commissione intelligence della camera adamski vogliono solo vincere le prossime elezioni il commento di Donald Trumpdell’Australia Open ha subito un’altra pesante perdita con l’eliminazione al terzo turno della numero 2 in classifica la Ceca karolina pliskova da parte della russa Anastasia pavlyuchenkova l’eliminazione dopo quelle di ieri della detentrice del titolo Naomi Osaka di Serena Williams che contava suo ventiquattresimo Grande Slam e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa