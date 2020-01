Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salita 41 il numero delle vittime del coronavirus in Cina i casi accertati nel paese sono 1300 il contagio sbarca in Europa con tre pazienti con chiamate in Francia Australia con te invece il paziente lucina tenta di far fronte con tutti i mezzi all’epidemia oggi capodanno lunare saranno bandite feste manifestazioni televisita sono stati isolati e chiuse la Grande Muraglia La città proibita il cordone sanitario stato esteso Guarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici ordinate misura livello nazionale per identificare i casi sospetti sul treno e autobus si costruisce un nuovo ospedale ultimi fuochi della Campania per le regionali oggi silenzio elettorale alla vigilia del voto di domani in Emilia Romagna in Calabria il centrodestra Tenta la scalata in Calabria ma soprattutto in Emilia Romagna dove Salvini con meloni Berlusconi a fianco promette Vittoriaatto dal governo Conte Bonacina chiuso la campagna Forlì davanti a 5000 persone non ci avessero mai alla macchina del fango Zingaretti nel Cosentino Loggia le sardine dice mettiamo il Turbo al governo Crimi debutta da politico del MoVimento 5 Stelle a Cesena non è un voto sul governo non riguarda la sua sopravvivenza nella mia dice con te un centinaio di persone hanno manifestato ieri sera a Mondovì la loro solidarietà alla famiglia rolfi vittima di un gesto antisemita la scritta qui ci sono ebrei era comparso sulla porta di casa del figlio di Lidia rolfi partigiana deportate a ravensbruck nel 1944 una delle grandi voci dell’orrore dei lager una telefonata è stata indetta per noi davanti al municipio della cittadina Alvin tanta roba lì per per dare la cittadinanza onoraria La senatrice a vita Liliana Segre da quel voto unanime assemblea Capitolina ea 4 anni dalla sparizione di Giulio regeni al Cairo si terranno oggi le manifestazioni in molte città un anno fa in oltre cento piazze chiedevamo verità per Giulio regeni speranzosi che non ci sarebbe stato un altro 25 gennaio a Fermignano e russo presidente di Amnesty International Italia oggi constatoche nonostante le importanti rivelazioni emerse sulla dinamica dell’omicidio pochi avanzamenti concreti sono stati compiuti nelle indagini in 40 città si svolgeranno intanto manifestazione per la pace nell’ambito delle iniziative lanciate qui da noi pacifista statunitense contro L’attacco di tra Pallina sono almeno 18 le vittime del forte terremoto di magnitudo 6,8 Richter che ha colpito ieri in orizzontale turca di Ela lo fa sapere governativa per la protezione civile precisando che oltre 550 persone sono rimaste ferite soccorritori stanno cercando di entrare almeno 30 persone bloccate sotto le macerie degli edifici crollati stalattiti scuole biblioteche sono stati subito limiti e centri di accoglienza per sfollati Cambiamo argomento hai ciclofattorini delle consegne a domicilio vanno applicate le tutele del lavoro subordinato Come previsto dal Jobs Act nella forma ibrida delle collaborazioni organizzate dal committente lo ha stabilito la Cassazione respinge ricorso di Foligno nel contenzioso tra fodera e i 5 Riders di Torino la sentenza conferma che le nuove norme vanno nella giusta direzione dice la ministra del lavoro pered è il momento di tornare a parlare di scuola la linea al presidente del sindacato della ANIEF Marcello Pacifico battaglie che avverranno nei Tribunali per andare a riconoscere il diritto A un maggiore salario accessorio che è stato decurtato per aspettati trattamento avvenuto tra i presidi assunti prima del 2001 quelli dopo il 2001 Ehi la riduzione del fulmine negli ultimi nove anni addirittura del questo comporta Di fatto salari ridotti che dovrebbero essere invece ripristinati alla luce delle pronunce del tribunale amministrativo dall’altra un servizio se maggiore di consulenze di capelli taglio di nel territorio che presenta la sua i suoi nuovi che suonava strutture sui nuovi e i coordinatori nel territorio sonoal fine di rappresentare sindacalmente gli interessi di dirigenti nel territorio è organizzando nuovi seminari sono partiti i primi webinar sulla sicurezza nelle Milano altri sulla formazione sempre in itinere di tutto il personale dirigente e in particolar modo il problema della sicurezza che si pone in maniera forte visto lo stato di insicurezza nelle nostre scuole responsabile che sono in capo al dirigente nei prossimi mesi saranno analizzati diversi incontri diversi seminari soprattutto diversi incontri formativi che rinunceranno il problema della sicurezza delle responsabilità della retribuzione dirigenti in tutte le scuole di tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa