Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito 41 dopo un susseguirsi di bollettini medici numero delle vittime del coronavirus in Cina 1300 il numero delle persone infette Rimaniamo alle 0 per parlare del terremoto in Turchia almeno 20 morti soccorritori lavoro tra le macerie venerdì sera un sisma di magnitudo 6,8 della scala Richter ha colpito la provincia orientale di oltre 505 feriti diversi gli edifici crollati si cercano almeno una trentina di persone che sarebbero sotto le macerie in tanti hanno passato la notte in strada quattro anni Dopo la scomparsa di Giulio Ancora un caso aperto la procura di Roma ha messo sotto inchiesta portarmi le difficoltà 5 funzionari del servizio segreto civile egiziano indagati che difficilmente saranno mai consegnati all’Italia individuati grazie al lavoro delle parti investigativi dicarabinieri che hanno rivelato Come aggiornare ricercatore friulano i servizi di sicurezza del Cairo avessero stretto una rete già dall’ottobre precedente grazie anche alle persone più vicine a lui secondo i PM che mi hanno riferito la commissione parlamentare d’inchiesta Giulio è stato torturato per giorni ucciso Perché ritenuto una spia torniamo all’estero per parlare dell’INPS mentre si è concluso dopo tre giorni al Senato americano la presentazione delle dichiarazioni iniziali dell’accusa nel processo Donald Trump se dovesse fallire il tentativo di rimuovere Donald Trump dal suo incarico questo rappresenterebbe una minaccia grave di lungo termine per la democrazia in America ha detto il presidente della commissione intelligente della camera Adam schiff Trump è un dittatore rincara invece Jerry nadler chiedendo nella rimozione il taekwondo però non ci sta in replica una caccia alle streghe vogliono solo vincere le prossime elezioni quel giorno farina le mie di vittorie solo essere onesti e dire la verità non si può essere messi sotto accusa senza aver commesso alcun crimine un reato da oggi la parola passa ai regali che difendono traffico la loro prima arringa e torniamoin Italia il crollo del materiale della volta della galleria Bertè sull’autostrada A26 Genova Alessandria Gravellona Toce il 30 dicembre alla forse prevedibile in base al ispezioni fatte Se così fosse potrebbe essere come reato di attentato alla sicurezza dei trasporti Come già avvenuto per il crollo del Morandi l’ipotesi di reato al vaglio del pubblico ministero Stefano puzzo al quale è stato affidato il fascicolo per il crollo E questa era l’ultima notizia buona riascolta

